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Нідерланди передадуть Україні тральщики класу Alkmaar: чому це важливо для Одеси

14 березня 2023 17:45
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Човни нададуть у 2025 році
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

У Нідерландах розуміють стратегічну та економічну важливість гаваней в Одесі. Тож міжнародні партнери нададуть два тральщики класу Alkmaar.

Про це Новини.LIVE дізнались на брифінгу міністерки оборони Нідерландів Кайси Оллонґрен.

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Підтримка морського простору

Тральщики будуть готові до використання у 2025 році. До того часу українські підрозділи пройдуть необхідні навчання. 

"Ми розпочнемо готувати українські підрозділи для того, щоб вони знали, як використовувати ці човни. Це буде здійснено разом із Бельгією й іншими нашими союзниками. Човни будуть готові до використання у 2025 році. Це така контрибуція у спроможності військово морських сил. Ми також забезпечимо інші спроможності це мости та переправи", — зазначила Кайса Оллонґрен.

Чому це важливо для Одеси

Тральщики класу Alkmaar є кораблями, призначеними для пошуку та розмінування мін на морському дні. Вони використовуються в мирний час для забезпечення безпеки мореплавства, а також в ході воєнних конфліктів для дезактивації мінних полів.

Міжнародна допомога Україні

Корея, Нідерланди і Японія передали 10 тонн гуманітарної допомоги для енергетичної галузі України. Укргідроенерго отримало генератори і роз’єднувачі.

У Німеччині триває підготовка танків Leopard 1, які Данія планує передати Україні. ЗСУ мають отримати важку бронетехніку до кінця весни.

Нагадаємо, днями Польща заявила, що надасть ЗСУ ще 10 танків Leopard 2, крім тих, які уже приїхали до України.

Також ми писали, що Польща готова проводити в себе навчання для українських пілотів на винищувачах F-16. Однак таке рішення потрібно узгоджувати "в ширшій коаліції".

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