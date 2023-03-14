Нидерланды передадут Украине тральщики класса Alkmaar: почему это важно для Одессы

Лодки предоставят в 2025 году

В Нидерландах понимается стратегическая и экономическая важность гаваней в Одессе. Так что международные партнеры предоставят два тральщика класса Alkmaar.

Об этом Новини.LIVE узнали на брифинге Министерства обороны Нидерландов Кайси Оллонгрен.

Поддержка морского пространства

Тральщики будут готовы к использованию в 2025 году. К тому времени украинские подразделения пройдут необходимые учения.

"Мы начнем готовить украинские подразделения для того, чтобы они знали, как использовать эти лодки. Это будет осуществлено вместе с Бельгией и другими нашими союзниками. Лодки будут готовы к использованию в 2025 году. Это такая контрибуция в возможности военно-морских сил. Мы также обеспечим другие способности — это мосты и переправы", — отметила Кайса Оллонгрен.

Почему это важно для Одессы

Тральщики класса Alkmaar являются кораблями, предназначенными для поиска и разминирования мин на морском дне. Они используются в мирное время для обеспечения безопасности мореходства, а также во время военных конфликтов для дезактивации минных полей.

Международная помощь Украине

Корея, Нидерланды и Япония передали 10 тонн гуманитарной помощи энергетической отрасли Украины. Укргидроэнерго получило генераторы и разъединители.

В Германии идет подготовка танков Leopard 1, которые Дания планирует передать Украине. ВСУ должны получить тяжелую бронетехнику до конца весны.

Напомним, на днях Польша заявила, что предоставит ВСУ еще 10 танков Leopard 2, кроме уже приехавших в Украину.

Также мы писали, что Польша готова проводить у себя обучение для украинских пилотов на истребителях F-16. Однако такое решение нужно согласовывать "в более широкой коалиции".