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Оккупанты авиабомбами обстреляли остров Змеиный

13 июля 2023 14:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Оккупанты авиабомбами обстреляли остров Змеиный
Остров Змеиный. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Ситуация в зоне ответственности Оперативного командования "Юг" остается напряженной. Несмотря на то, что враг находится в обороне вдоль линии фронта, он не прекращает обстрел правобережья и проводит интенсивную аэроразведку, включая тактическую авиацию. Кроме того, сегодня кафиры обстреляли остров Змеиный.

Об этом сообщает ОК "Юг".

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"На рассвете с применением тактической авиации враг атаковал остров Змеиный, сбросом фугасной авиабомбы", — говорится в сообщении.

Хронология событий: от восхищения до освобождения Змеиного

  • 24 февраля — враг начал обстреливать остров Змеиный. В сети очень быстро попало видео, как наши моряки отказались сдаваться, но после боя российские оккупанты захватили остров.
  • 29 марта — военнослужащий из Змеиного, фраза которого стала легендарной, вернулся из российского плена и получил государственную награду.
  • 14 апреля — глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко сообщил, что ракеты "Нептун" нанесли российскому кораблю "Москва" серьезные повреждения.
  • 2 мая — у острова Змеиный в Черном море Вооруженные силы Украины блестяще уничтожили два российских катера типа "Раптор".
  • 17 июня — ВСУ отправили российский буксир "Василий Бех" вслед за "Москвой".
  • 20 июня — военные нанесли массированный удар по российскому гарнизону на острове, оккупанты понесли значительные потери.
  • 22 июня — украинские военные попали в зенитно-ракетный комплекс "Панцирь С1", радиолокационную станцию и автомобильную технику.
  • 27 июня — ВСУ произвели более 10 точных поражений по острову. Украинские военные уничтожили еще один ЗРК "Панцирь1".
  • 30 июня — противник наспех эвакуировал остатки гарнизона с острова двумя скоростными катерами. Во время того, как ВСУ увольняли Змеиный, удалось сбить еще и вражеский вертолет.
  • 1 июля — Украинские военные уничтожили несколько российских грузовиков и один РСЗО БМ-21 "Град" со стоящими на причале боекомплектом. Остатки заброшенной техники пытались уничтожить и россияне, дважды атаковавшие остров Змеиный фосфорными бомбами.
  • 7 июля — Над островом снова развевался сине-желтый флаг.

Напомним, в подготовке к освобождению острова Змеиный на Одесчине украинские бойцы тренировались на аэродроме неподалеку. Благодаря проекту "Гарпун" Украина смогла обеспечить безопасность Черного моря и побережья.

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