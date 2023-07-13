Оккупанты авиабомбами обстреляли остров Змеиный

Остров Змеиный. Фото: google

Ситуация в зоне ответственности Оперативного командования "Юг" остается напряженной. Несмотря на то, что враг находится в обороне вдоль линии фронта, он не прекращает обстрел правобережья и проводит интенсивную аэроразведку, включая тактическую авиацию. Кроме того, сегодня кафиры обстреляли остров Змеиный.

Об этом сообщает ОК "Юг".

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"На рассвете с применением тактической авиации враг атаковал остров Змеиный, сбросом фугасной авиабомбы", — говорится в сообщении.

Хронология событий: от восхищения до освобождения Змеиного

24 февраля — враг начал обстреливать остров Змеиный. В сети очень быстро попало видео, как наши моряки отказались сдаваться, но после боя российские оккупанты захватили остров.

29 марта — военнослужащий из Змеиного, фраза которого стала легендарной, вернулся из российского плена и получил государственную награду.

14 апреля — глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко сообщил, что ракеты "Нептун" нанесли российскому кораблю "Москва" серьезные повреждения.

2 мая — у острова Змеиный в Черном море Вооруженные силы Украины блестяще уничтожили два российских катера типа "Раптор".

17 июня — ВСУ отправили российский буксир "Василий Бех" вслед за "Москвой".

20 июня — военные нанесли массированный удар по российскому гарнизону на острове, оккупанты понесли значительные потери.

22 июня — украинские военные попали в зенитно-ракетный комплекс "Панцирь С1", радиолокационную станцию и автомобильную технику.

27 июня — ВСУ произвели более 10 точных поражений по острову. Украинские военные уничтожили еще один ЗРК "Панцирь1".

30 июня — противник наспех эвакуировал остатки гарнизона с острова двумя скоростными катерами. Во время того, как ВСУ увольняли Змеиный, удалось сбить еще и вражеский вертолет.

1 июля — Украинские военные уничтожили несколько российских грузовиков и один РСЗО БМ-21 "Град" со стоящими на причале боекомплектом. Остатки заброшенной техники пытались уничтожить и россияне, дважды атаковавшие остров Змеиный фосфорными бомбами.

7 июля — Над островом снова развевался сине-желтый флаг.

Напомним, в подготовке к освобождению острова Змеиный на Одесчине украинские бойцы тренировались на аэродроме неподалеку. Благодаря проекту "Гарпун" Украина смогла обеспечить безопасность Черного моря и побережья.