В украинской разведке высмеяли атаки окупантов по Змеиному

Остров Змеиный. Фото: google

В украинской разведке отметили, что военной целесообразности атаки на остров Змеиный нет. Это больше похоже на агонию от неспособности противостоять на фронте.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки МО Андрей Юсов.

Читайте также:

"Тут можно только процитировать Лаврова — "дебилы". Никакой военной целесообразности в этих ударах не было. Остров находится под полным контролем Украины. Там не дислоцировалось вооружение и личный состав. Но понятно, что везде, где есть украинский флаг, россияне видят огромную угрозу для себя", — прокомментировал представитель ГУР Андрей Юсов.

Роль Змеиного в войне

24 февраля — враг начал обстреливать остров Змеиный. В сети очень быстро распространялось видео, как наши моряки отказались сдаваться, но после боя русские оккупанты захватили остров.

29 марта — военнослужащий из Змеиного, фраза которого стала легендарной, вернулся из российского плена и получил государственную награду.

14 апреля — глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко сообщил, что ракеты "Нептун" нанесли российскому кораблю "Москва" серьезные повреждения.

2 мая — у острова Змеиный в Черном море Вооруженные силы Украины блестяще уничтожили два российских катера типа "Раптор".

17 июня — ВСУ отправили российский буксир "Василий Бех" вслед за "Москвой".

20 июня — военные нанесли массированный удар по российскому гарнизону на острове, оккупанты понесли значительные потери.

22 июня — украинские военные попали в зенитно-ракетный комплекс "Панцирь С1", радиолокационную станцию и автомобильную технику.

27 июня — ВСУ произвели более 10 точных поражений по острову. Украинские военные уничтожили еще один ЗРК "Панцирь1".

30 июня — противник наспех эвакуировал остатки гарнизона с острова двумя скоростными катерами. Во время того, как ВСУ увольняли Змеиный, удалось сбить еще и вражеский вертолет.

1 июля — Украинские военные уничтожили несколько российских грузовиков и один РСЗО БМ-21 "Град" с стоящими на причале боекомплектом. Остатки заброшенной техники пытались уничтожить и россияне, дважды атаковавшие остров Змеиный фосфорными бомбами.

7 июля — Над островом снова развевался сине-желтый флаг.

Напомним, 13 июля кафиры обстреляли остров Змеиный. Это произошло сразу после его посещения Президента Украины Владимира Зеленского.