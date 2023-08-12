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Украина открыла регистрацию торговых судов для временных коридоров

12 августа 2023 14:35
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Украина начала регистрировать торговые суда для прохождения по коридорам в Черном море
Суда в зерновом коридоре. Фото: Reuters
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Судовладельцы и капитаны гражданских судов были предупреждены о возможной угрозе и провокации россиян в Черном море. Однако для тех, кто готов пройти по временным коридорам в украинские порты, уже началась регистрация судов.

Об этом в эфире национального телемарафона "Единые новости" сообщил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук.

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По его словам, это будет происходить под наблюдением ВСУ. Украина со своей стороны гарантирует безопасность прохождения. Однако подробности пока не сообщаются.

"Было принято решение наконец-то решить проблему таким образом — открыть эти пути морских коммуникаций. Соответственно, предупреждено, конечно, судовладельцев и капитанов судов, что опасность существует. Все возможное, что от нас зависит по обеспечению безопасности, мы делаем. И сейчас уже открыта регистрация, координатор уже работает", — сказал спикер ВМС Дмитрий Плетенчук.

Также Плетенчук подчеркнул, что Украина пока не определилась со сроками действия этих коридоров.

"Эти сроки сейчас еще не определены. На самом деле то состояние, в котором все это работает, оно тоже, к сожалению, обусловлено теми событиями, которые происходят в Черном море, потому что в нормальной ситуации все это происходит гораздо шире, проще и безопаснее", — добавил представитель ВМС.

Блокада Черного моря

Военно-морские эксперты выражают оговорку относительно возможных провокаций российских сил после прорыва блокады в Черном море. По их словам, Россия может совершить атаки под чужим флагом, создавая угрозу для судоходства.

Также одесские пограничники перехватили угрозы от российского военного корабля торговому судну в Черном море. В своих угрозах российские военные заявили, что любую перевозку груза в Украину сочтут потенциальной транспортировкой военного оборудования.

Также мы писали, что страна-агрессор после атаки на Черноморский флот подумала о возвращении к действию "зернового соглашения". В Кремле разрабатывают соответствующий план.

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