Украина начала регистрировать торговые суда для прохождения по коридорам в Черном море

Украина открыла регистрацию торговых судов для временных коридоров
Судовладельцы и капитаны гражданских судов были предупреждены о возможной угрозе и провокации россиян в Черном море. Однако для тех, кто готов пройти по временным коридорам в украинские порты, уже началась регистрация судов.
Об этом в эфире национального телемарафона "Единые новости" сообщил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук.
По его словам, это будет происходить под наблюдением ВСУ. Украина со своей стороны гарантирует безопасность прохождения. Однако подробности пока не сообщаются.
"Было принято решение наконец-то решить проблему таким образом — открыть эти пути морских коммуникаций. Соответственно, предупреждено, конечно, судовладельцев и капитанов судов, что опасность существует. Все возможное, что от нас зависит по обеспечению безопасности, мы делаем. И сейчас уже открыта регистрация, координатор уже работает", — сказал спикер ВМС Дмитрий Плетенчук.
Также Плетенчук подчеркнул, что Украина пока не определилась со сроками действия этих коридоров.
"Эти сроки сейчас еще не определены. На самом деле то состояние, в котором все это работает, оно тоже, к сожалению, обусловлено теми событиями, которые происходят в Черном море, потому что в нормальной ситуации все это происходит гораздо шире, проще и безопаснее", — добавил представитель ВМС.
Блокада Черного моря
Военно-морские эксперты выражают оговорку относительно возможных провокаций российских сил после прорыва блокады в Черном море. По их словам, Россия может совершить атаки под чужим флагом, создавая угрозу для судоходства.
Также одесские пограничники перехватили угрозы от российского военного корабля торговому судну в Черном море. В своих угрозах российские военные заявили, что любую перевозку груза в Украину сочтут потенциальной транспортировкой военного оборудования.
Также мы писали, что страна-агрессор после атаки на Черноморский флот подумала о возвращении к действию "зернового соглашения". В Кремле разрабатывают соответствующий план.