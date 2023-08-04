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Експорт РФ через Чорне море: скільки суден пройшло в бік Босфору

4 серпня 2023 14:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Експорт РФ через Чорне море: скільки суден пройшло в бік Босфору
Цивільне судно. Фото ілюстративне: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Росія продовжує маніпулювати продовольчою безпекою. Окупанти відкрито погрожують торговим судам та обстрілюють портову інфраструктуру. Втім, РФ продовжує експортувати свою продукцію Чорним морем. За минулий тиждень у бік Босфору вирушили 43 російських судна.

Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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Обсяги експорту РФ

Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS). Вони вимикають системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

За тиждень в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Чорного моря — 124 судна, з них 20 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря — 98 суден, з них 23 рухались з протоки Босфор;
Кількість суден РФ, що прямували за тиждень до Босфору. Фото: ВМС ЗСУ
Кількість суден РФ, що прямували за тиждень до Босфору. Фото: ВМС ЗСУ

Блокада Чорного моря

Зазначимо, обстріли острова Зміїний або ж території навколо нього створюють тиск на цивільне судноплавство. РФ це робить свідомо, аби завадити експорту українського зерна. 

Нагадаємо, військово-морські експерти висловлюють застереження стосовно можливих провокацій російських сил після прориву блокади в Чорному морі. За його словами, Росія може здійснити атаки під чужим прапором, створюючи загрозу для судноплавства. 

Також ми писали, що одеські прикордонники перехопили погрози від російського військового корабля торговому судну в Чорному морі. У своїх погрозах російські військові заявили, що будь-яке перевезення вантажу до України вважатимуть потенційним транспортуванням військового обладнання.

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