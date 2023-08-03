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РФ відновила обстріли Зміїного: в чому причина

3 серпня 2023 16:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
РФ відновила обстріли Зміїного: в чому причина
Острів Зміїний. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Обстріли острова Зміїний або ж територію навколо нього створюють тиск на цивільне судноплавство. РФ це робить свідомо, аби завадити експорту українського зерна. 

Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна — Укрінформ розказала начальник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

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"Три такі вилазки позначали як загрозу з повітря для іноземних цивільних суден, які могли вдатися до вояжу в українські порти. Все це було спрямовано на продовження тиску на цивільне судноплавство з огляду на подальші перспективи зернової угоди", — заявила Наталя Гуменюк.

РФ атакувала цивільні судна

Щоправда, Гуменюк уточнила, що обстрілів самого острова не відбулося, але були удари в райони навколо нього. Варто відзначити, що вже були факти влучання російських ракет в іноземні судна під час повномасштабного вторгнення. Однак реагування світової спільноти на такі події вважається недостатньою. 

"Країни, під прапором яких потерпали судна, не зреагували в такому масштабі, який був потрібний для засудження та реагування на таке морське піратство. Будемо сподіватися, що заява лідера Румунії щодо загрози його країні та те, що вони могли спостерігати на власні очі з огляду на дунайські атаки, може спонукати загальну світову спільноту вжити більш жорсткі заходи до Росії", — додала речниця ОК "Південь".

Нагадаємо, військово-морські експерти висловлюють застереження стосовно можливих провокацій російських сил після прориву блокади в Чорному морі. За його словами, Росія може здійснити атаки під чужим прапором, створюючи загрозу для судноплавства. 

Також ми писали, що одеські прикордонники перехопили погрози від російського військового корабля торговому судну в Чорному морі. У своїх погрозах російські військові заявили, що будь-яке перевезення вантажу до України вважатимуть потенційним транспортуванням військового обладнання.

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