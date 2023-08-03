РФ возобновила обстрелы Змеиного: в чем причина

Остров Змеиный. Фото: google

Обстрелы острова Змеиный или территорию вокруг него оказывают давление на гражданское судоходство. РФ это делает осознанно, чтобы помешать экспорту украинского зерна.

Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина-Укринформ рассказала начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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"Три такие вылазки обозначали как угрозу из воздуха для иностранных гражданских судов, которые могли прибегнуть к вояжу в украинские порты. Все это было направлено на продолжение давления на гражданское судоходство с учетом дальнейших перспектив зернового соглашения", — заявила Наталья Гуменюк.

РФ атаковала гражданские суда

Правда, Гуменюк уточнила, что обстрелы самого острова не произошло, но были удары в районы вокруг него. Следует отметить, что уже были факты попадания российских ракет в иностранные суда во время полномасштабного вторжения. Однако реагирование мирового сообщества на такие события считается недостаточным.

"Страны, под флагом которых страдали суда, не среагировали в таком масштабе, что был нужен для осуждения и реагирования на такое морское пиратство. Будем надеяться, что заявление лидера Румынии об угрозе его стране и то, что они могли наблюдать своими глазами с учетом на дунайские атаки, может побуждать всеобщее мировое сообщество принять более жесткие меры в Россию", — добавила спикер ОК "Юг".

Напомним, военно-морские эксперты выражают оговорку относительно возможных провокаций российских сил после прорыва блокады в Черном море. По его словам, Россия может осуществить атаки под чужим флагом, создавая угрозу судоходству.

Также мы писали, что одесские пограничники перехватили угрозы от российского военного корабля торговому судну в Черном море. В своих угрозах российские военные заявили, что любую перевозку груза в Украину сочтут потенциальной транспортировкой военного оборудования.