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РФ возобновила обстрелы Змеиного: в чем причина

3 августа 2023 16:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
РФ возобновила обстрелы Змеиного: в чем причина
Остров Змеиный. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Обстрелы острова Змеиный или территорию вокруг него оказывают давление на гражданское судоходство. РФ это делает осознанно, чтобы помешать экспорту украинского зерна.

Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина-Укринформ рассказала начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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"Три такие вылазки обозначали как угрозу из воздуха для иностранных гражданских судов, которые могли прибегнуть к вояжу в украинские порты. Все это было направлено на продолжение давления на гражданское судоходство с учетом дальнейших перспектив зернового соглашения", — заявила Наталья Гуменюк.

РФ атаковала гражданские суда

Правда, Гуменюк уточнила, что обстрелы самого острова не произошло, но были удары в районы вокруг него. Следует отметить, что уже были факты попадания российских ракет в иностранные суда во время полномасштабного вторжения. Однако реагирование мирового сообщества на такие события считается недостаточным.

"Страны, под флагом которых страдали суда, не среагировали в таком масштабе, что был нужен для осуждения и реагирования на такое морское пиратство. Будем надеяться, что заявление лидера Румынии об угрозе его стране и то, что они могли наблюдать своими глазами с учетом на дунайские атаки, может побуждать всеобщее мировое сообщество принять более жесткие меры в Россию", — добавила спикер ОК "Юг".

Напомним, военно-морские эксперты выражают оговорку относительно возможных провокаций российских сил после прорыва блокады в Черном море. По его словам, Россия может осуществить атаки под чужим флагом, создавая угрозу судоходству.

Также мы писали, что одесские пограничники перехватили угрозы от российского военного корабля торговому судну в Черном море. В своих угрозах российские военные заявили, что любую перевозку груза в Украину сочтут потенциальной транспортировкой военного оборудования.

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