Экспорт РФ через Черное море: сколько судов прошло в сторону Босфора

Гражданское судно. Фото иллюстративное: google

Россия продолжает манипулировать продовольственной безопасностью. Оккупанты открыто угрожают торговым судам и обстреливают портовую инфраструктуру. Впрочем, РФ продолжает экспортировать свою продукцию по Черному морю. За прошедшую неделю в сторону Босфора отправились 43 российских судна.

Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

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Объемы экспорта РФ

Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS). Они отключают систему автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря.

За неделю в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Черному морю — 124 судна, из них 20 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

к Азовскому морю — 98 судов, из них 23 двигались из пролива Босфор;

Количество судов РФ, что следовали за неделю в Босфор. Фото: ВМС ВСУ

Блокада Черного моря

Отметим, обстрелы острова Змеиный или территории вокруг него оказывают давление на гражданское судоходство. РФ это делает осознанно, чтобы помешать экспорту украинского зерна.

Напомним, военно-морские эксперты выражают оговорку относительно возможных провокаций российских сил после прорыва блокады в Черном море. По его словам, Россия может осуществить атаки под чужим флагом, создавая угрозу судоходству.

Также мы писали, что одесские пограничники перехватили угрозы от российского военного корабля торговому судну в Черном море. В своих угрозах российские военные заявили, что любую перевозку груза в Украину сочтут потенциальной транспортировкой военного оборудования.