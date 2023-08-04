Экспорт РФ через Черное море: сколько судов прошло в сторону Босфора
Россия продолжает манипулировать продовольственной безопасностью. Оккупанты открыто угрожают торговым судам и обстреливают портовую инфраструктуру. Впрочем, РФ продолжает экспортировать свою продукцию по Черному морю. За прошедшую неделю в сторону Босфора отправились 43 российских судна.
Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.
Объемы экспорта РФ
Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS). Они отключают систему автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря.
За неделю в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:
- к Черному морю — 124 судна, из них 20 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
- к Азовскому морю — 98 судов, из них 23 двигались из пролива Босфор;
Блокада Черного моря
Отметим, обстрелы острова Змеиный или территории вокруг него оказывают давление на гражданское судоходство. РФ это делает осознанно, чтобы помешать экспорту украинского зерна.
Напомним, военно-морские эксперты выражают оговорку относительно возможных провокаций российских сил после прорыва блокады в Черном море. По его словам, Россия может осуществить атаки под чужим флагом, создавая угрозу судоходству.
Также мы писали, что одесские пограничники перехватили угрозы от российского военного корабля торговому судну в Черном море. В своих угрозах российские военные заявили, что любую перевозку груза в Украину сочтут потенциальной транспортировкой военного оборудования.