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Росіяни зменшили кількість кораблів у Чорному морі: у чому причина

12 серпня 2023 12:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Росіяни зменшили кількість кораблів у Чорному морі
Ворожі кораблі у Чорному морі. Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Попри загрозу атаки надводними дронами, флот РФ досі перебуває на чергуванні у Чорному морі. Станом на 12 серпня на бойовому рейді знаходяться 4 ворожих кораблі.

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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За інформацією військових, зараз росіяни можуть готувати новий масований обстріл, тому ракетоносії поповнюють боєкомплекти у бухтах тимчасово окупованого Криму. Наразі у Чорному морі знаходяться чотири великі кораблі РФ, проте без ракетоносіїв.

Ситуація в інших морях

  • в Азовському морі — 1 ворожий корабель;
  • в Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають 8 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 24 ракет.

Ситуація на фронті

Триває 535-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої держави. Противник продовжує використовувати цивільні заклади освіти тимчасово окупованих територій України у власних цілях.

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ значно просунулися в західній частині Запорізької області й потрапили на північну околицю населеного пункту Роботине. Внаслідок чого армія РФ вимушена перемістити свої війська в цьому районі, через це їхній захист, ймовірно, послабиться.

 

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