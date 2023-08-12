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Россияне уменьшили количество кораблей в Черном море: в чем причина

12 августа 2023 12:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Россияне уменьшили количество кораблей в Черном море
Вражеские корабли в Черном море. Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Несмотря на угрозу атаки надводными дронами, флот РФ все еще находится на дежурстве в Черном море. По состоянию на 12 августа на боевом рейде находятся 4 вражеских корабля.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

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По информации военных, сейчас россияне могут готовить новые массированные обстрелы, поэтому ракетоносители пополняют боекомплекты в бухтах временно оккупированного Крыма. В настоящее время в Черном море находятся четыре больших корабля РФ, однако без ракетоносителей.

Ситуация в других морях

  • в Азовском море — 1 вражеский корабль;
  • в Средиземном море на боевом дежурстве находятся 8 вражеских кораблей, из них 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 24 ракет.

Ситуация на фронте

Идут 535-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашего государства. Противник продолжает использовать гражданские учебные заведения временно оккупированных территорий Украины в собственных целях.

Напомним, за минувшие сутки ВСУ значительно продвинулись в западной части Запорожской области и попали на северную окраину населенного пункта Работино. В результате чего армия РФ вынуждена переместить свои войска в этом районе, поэтому их защита, вероятно, ослабит.

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