Россияне уменьшили количество кораблей в Черном море

Вражеские корабли в Черном море. Фото: росСМИ

Несмотря на угрозу атаки надводными дронами, флот РФ все еще находится на дежурстве в Черном море. По состоянию на 12 августа на боевом рейде находятся 4 вражеских корабля.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Читайте также:

По информации военных, сейчас россияне могут готовить новые массированные обстрелы, поэтому ракетоносители пополняют боекомплекты в бухтах временно оккупированного Крыма. В настоящее время в Черном море находятся четыре больших корабля РФ, однако без ракетоносителей.

Ситуация в других морях

в Азовском море — 1 вражеский корабль;

в Средиземном море на боевом дежурстве находятся 8 вражеских кораблей, из них 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 24 ракет.

Ситуация на фронте

Идут 535-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашего государства. Противник продолжает использовать гражданские учебные заведения временно оккупированных территорий Украины в собственных целях.

Напомним, за минувшие сутки ВСУ значительно продвинулись в западной части Запорожской области и попали на северную окраину населенного пункта Работино. В результате чего армия РФ вынуждена переместить свои войска в этом районе, поэтому их защита, вероятно, ослабит.