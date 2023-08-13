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ВМС объяснили различия между "зерновым соглашением" и временным коридором

13 августа 2023 14:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
ВМС объяснили различия между "зерновым соглашением" и временным коридором
Суда в Черном море. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Для безопасности торговых судов в Черном море Украина решила установить временные коридоры. Эти новые пути и сама "зерновая сделка" отличаются несколькими важными аспектами.

Об этом сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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Отличие состоит прежде всего в том, что в этот раз Украина не пытается достичь договоренностей с Россией. Сразу возникло понимание, что такие попытки напрасно будут тратить время, поскольку российская сторона указанных коридоров и соглашение блокировала и саботировала.

"Что касается непосредственно этого коридора, то мы выбрали самый безопасный маршрут, по которому можно пройти. И, соответственно, это происходит под контролем Вооруженных сил Украины. Мы делаем все от нас зависящее, чтобы максимально обезопасить этот проход, поэтому принципиальная разница есть", — отметил Дмитрий Плетенчук.

Кроме того, заявлено, что маршрут временных коридоров отличается от маршрута "зернового соглашения", которое предусматривало прохождение через Турецкую республику и Одессу. Теперь маршрут имеет другую логистику, и это делает его более безопасным.

"Это другой маршрут, потому что в "зерновом соглашении" нужно было заходить в Турецкую республику, потом в Одессу, после чего опять в Турцию и уже потом на выход. Здесь такого не будет", — добавил спикер ВМС ВСУ.

Напомним, Россия продолжает заниматься морским пиратством. Оккупанты открыли предупредительный огонь, чтобы остановить гражданское судно, двигавшееся в порт Измаил, что на Одесчине.

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