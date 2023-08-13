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РФ атакувала судно, що йшло в порт на Одещині

13 серпня 2023 13:28
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
РФ атакувала судно, що йшло в порт на Одещині
Цивільне судно "Сукра Окан". Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Росія продовжує займатись морським піратством. Окупанти відкрили попереджувальний вогонь аби зупинити цивільне судно, що рухалось в порт Ізмаїл, що на Одещині. 

Про це повідомили в Міноборони РФ.

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Подія сталась сьогодні зранку. В південно-західній частині Чорного моря патрулював російський корабель "Василь Биков". Окупанти виявили цивільне судно "Сукра Окан" під прапором Палау, що прямувало до порту Ізмаїл. 

"На вимогу зупинки для огляду щодо перевезення заборонених вантажів капітан суховантажу не відреагував. Для примусової зупинки судна з російського бойового корабля було відкрито попереджувальний вогонь з автоматичної стрілецької зброї", — йдеться в повідомленні. 

Крім того, для "боротьби" з цивільним судном в небо підняли гелікоптер Ка-29 з групою російських військовослужбовців. Згодом, як повідомили окупанти, судно все ж зупинилось й пройшло перевірку. 

Допис Міноборони РФ. Фото: скриншот
Допис Міноборони РФ. Фото: скриншот

Блокада Чорного моря

Військово-морські експерти висловлюють застереження стосовно можливих провокацій російських сил після прориву блокади в Чорному морі. З їхніх слів, Росія може здійснити атаки під чужим прапором, створюючи загрозу для судноплавства. 

Також одеські прикордонники перехопили погрози від російського військового корабля торговому судну в Чорному морі. У своїх погрозах російські військові заявили, що будь-яке перевезення вантажу до України вважатимуть потенційним транспортуванням військового обладнання.

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