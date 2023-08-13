РФ атаковала судно, шедшее в порт в Одесской области

Гражданское судно "Сукра Окан". Фото: google

Россия продолжает заниматься морским пиратством. Оккупанты открыли предупредительный огонь, чтобы остановить гражданское судно, двигавшееся в порт Измаил на Одесщине.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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Событие произошло сегодня утром. В юго-западной части Черного моря патрулировал русский корабль "Василий Быков". Оккупанты обнаружили гражданское судно "Сукра Окан" под флагом Палау, направлявшегося в порт Измаил.

"По требованию остановки для осмотра перевозки запрещенных грузов капитан сухогруза не отреагировал. Для принудительной остановки судна с российского боевого корабля был открыт предупредительный огонь из автоматического стрелкового оружия", — говорится в сообщении.

Кроме того, для "борьбы" с гражданским судном в небо подняли вертолет Ка-29 с группой российских военнослужащих. Впоследствии, как сообщили оккупанты, судно все же остановилось и прошло проверку.

Сообщение Минобороны РФ. Фото: скриншот

Блокада Черного моря

Военно-морские эксперты выражают оговорку относительно возможных провокаций российских сил после прорыва блокады в Черном море. По их словам, Россия может совершить атаки под чужим флагом, создавая угрозу судоходству.

Также одесские пограничники перехватили угрозы от российского военного корабля торговому судну в Черном море. В своих угрозах российские военные заявили, что любую перевозку груза в Украину сочтут потенциальной транспортировкой военного оборудования.