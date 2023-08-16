Під час обстрілу Одещини РФ використовували заборонені засоби ведення війни

Слідчі документують наслідки атаки по Одещині. Фото: Одеська обласна прокуратура

Сьогодні вночі окупанти вчергове обстріляли портову інфраструктуру на Одещині. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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"За даними слідства, вночі, 16 серпня, збройні сили РФ, застосовуючи заборонені міжнародним правом засоби ведення війни, здійснили дронову атаку по Одещині. Ворог атакував об’єкти портової та промислової інфраструктури Подунав’я", — йдеться в повідомленні.

Серед пошкоджених об'єктів відзначаються елеватор, складські комплекси, зерносховища, адміністративні будівлі та сільськогосподарська техніка. Попередній аналіз показує, що обстріли здійснені за допомогою ударних безпілотних літальних апаратів.

Пошкоджене зерносховище. Фото: Одеська обласна прокуратура

За даними слідства, ця атака є порушенням законів та звичаїв війни, згідно з частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України. Наразі проводиться ретельний огляд інциденту, під час якого встановлюється повний перелік руйнувань та пошкоджень.

Обстріли Одеської області

Нагадаємо, вночі, 14 серпня, РФ тричі атакувала Одеську область, внаслідок чого сталися пожежі та є постраждалі. Ворог застосував 15 БпЛА та вісім ракет типу "Калібр".

Крім того, в ніч проти 2 серпня окупанти вчергове вдалися до атаки по портовій інфраструктурі. Частину "Шахедів" вдалося збити, втім ворог пошкодив елеватор. Президент України Володимир Зеленський відреагував на черговий обстріл порту.

Зазначимо, після виходу Росії із "зернової угоди" окупанти ведуть цілеспрямовані ракетні та дронові атаки на портову інфраструктуру. Протягом липня РФ завдали ударів, що призвели до пошкодження або часткового знищення 26 об’єктів портової інфраструктури та 5 цивільних суден.