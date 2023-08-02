"Світ має реагувати": Зеленський прокоментував нічний обстріл Одещини

Володимир Зеленський. Фото: ОП

В ніч на 2 серпня, окупанти вчергове вдались до атаки по портовій інфраструктурі. Частину "Шахедів" вдалось збити, втім ворог пошкодив елеватор.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на черговий обстріл порту.

Читайте також:

"На жаль, є пошкодження. Найсуттєвіші — на Півдні країни. Російські терористи знову били по портах, по зерну, по глобальній продовольчій безпеці. Усі наші оперативні служби спрацювали ефективно. Світ має реагувати. Коли мішенню є цивільні порти, коли терористи свідомо руйнують навіть елеватори — це загроза всім на всіх континентах. Росію можна й треба зупинити", — написав Володимир Зеленський.

Допис глави держави в telegram. Фото: скриншот

Обстріл порту на Одещині

Уночі на південь Одеської області було спрямовано ударні безпілотні літальні апарати (БпЛА) з боку ворожих сил. Атака призвела до серйозних пошкоджень об'єктів портової та промислової інфраструктури регіону, а також зайняттям елеватора вогнем.

Нагадаємо, після виходу Росії із "зернової угоди" окупанти ведуть цілеспрямовані ракетні та дронові атаки на портову інфраструктуру. Протягом липня РФ завдали ударів, що призвели до пошкодження або часткового знищення 26 об’єктів портової інфраструктури та 5 цивільних суден.