"Мир должен реагировать": Зеленский прокомментировал ночной обстрел Одесчины

Владимир Зеленский. Фото: ОП

В ночь на 2 августа оккупанты в очередной раз прибегли к атаке по портовой инфраструктуре. Часть "Шахедов" удалось сбить, но враг повредил элеватор.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередные обстрелы порта.

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"К сожалению, есть повреждения. Самые существенные — на Юге страны. Российские террористы снова били по портам, по зерну, по глобальной продовольственной безопасности. Все наши оперативные службы сработали эффективно. Мир должен реагировать. Когда мишенью являются гражданские порты, когда террористы сознательно разрушают даже элеваторы — это угроза всем на всех континентах. Россию можно и нужно остановить", — написал Владимир Зеленский.

Сообщение главы государства в телеграмме. Фото: скриншот

Обстрел порта в Одесской области

Ночью к югу Одесской области были направлены ударные беспилотные летательные аппараты со стороны вражеских сил. Атака привела к серьезным повреждениям объектов портовой и промышленной инфраструктуры региона, а также занятиям элеватора огнем.

Напомним, после выхода России из "зернового соглашения" оккупанты ведут целенаправленные ракетные и дроновые атаки на портовую инфраструктуру. В течение июля РФ нанесли удары, повлекшие повреждение или частичное уничтожение 26 объектов портовой инфраструктуры и 5 гражданских судов.