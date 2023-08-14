Стало відомо, за які кошти відновлюватимуть після обстрілу порт на Одещині

Представники УДП Комітету Верховної Ради біля пошкодженої адмінбудівлі порту. Фото: УДП

Атака російських дронів, що сталася 2 серпня, завдала серйозних ударів портам Придунав’я. Представники Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури під керівництвом Юрія Кісєля відвідали Ізмаїл для обговорення подальших заходів.

Про це повідомили на сторінці в facebook ПрАТ "Українське Дунайське Пароплавство".

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Відновлення порту в Ізмаїлі

Серед різноманітних об’єктів, пошкоджених атакою, сильний удар припав на адміністративну будівлю УДП. Скляний фасад отримав серйозні пошкодження, і наразі проводиться оцінка завданої шкоди, а також визначаються шляхи відновлення.

Знищена будівля на території порту. Фото: Одеська обласна прокуратура

Відновлення адміністративної будівлі є складним завданням, яке потребує часу та ресурсів. Зараз уже знайдено тимчасове розташування для персоналу, і робота підприємства триває. Однак відновлення не обійдеться без реконструкції інших будівель та приміщень, щоб забезпечити нормальну роботу апарату підприємства.

Слідчі фіксують наслідки атаки. Фото: Одеська обласна прокуратура

Важливою деталлю є те, що УДП планує впоратися із завданням власними зусиллями і не звертатиметься до держави для фінансової допомоги.

"Допомоги у держави не просимо, впораємося власними силами. Сьогодні кожна бюджетна гривня має передусім витрачатися на потреби фронту. Ми лише розраховуємо на сприяння Комітету ВРУ щодо внесення змін до фінансового плану підприємства", — йдеться в повідомленні.

Атака по порту в Ізмаїлі

Нагадаємо, в ніч проти 2 серпня окупанти вчергове вдалися до атаки по портовій інфраструктурі. Частину "Шахедів" вдалося збити, втім ворог пошкодив елеватор. Президент України Володимир Зеленський відреагував на черговий обстріл порту.

Зазначимо, після виходу Росії із "зернової угоди" окупанти ведуть цілеспрямовані ракетні та дронові атаки на портову інфраструктуру. Протягом липня РФ завдали ударів, що призвели до пошкодження або часткового знищення 26 об’єктів портової інфраструктури та 5 цивільних суден.