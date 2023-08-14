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Стало известно, за какие средства будут восстанавливать после обстрела порт в Одесской области

14 августа 2023 12:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Стало известно, за какие средства будут восстанавливать после обстрела порт в Одесской области
Представители УДП Комитета Верховной Рады возле поврежденного админздания порта. Фото: УДП
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Атака российских дронов, произошедшая 2 августа, нанесла серьезные удары портам Придунавья. Представители Комитета Верховной Рады Украины по транспорту и инфраструктуре под руководством Юрия Киселя посетили Измаил для обсуждения дальнейших мероприятий.

Об этом сообщили на странице в facebook ЧАО "Украинское Дунайское Пароходство".

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Восстановление порта в Измаиле

Среди различных объектов, поврежденных атакой, сильный удар пришелся на административное здание УДП. Стеклянный фасад получил серьезные повреждения, и сейчас производится оценка нанесенного ущерба, а также определяются пути восстановления.

Уничтожено здание на территории порта. Фото: Одесская областная прокуратура
Уничтожено здание на территории порта. Фото: Одесская областная прокуратура

Восстановление административного здания является сложной задачей, требующей времени и ресурсов. Сейчас уже найдено временное расположение для персонала и работа предприятия продолжается. Однако восстановление не обойдется без реконструкции других построек и помещений, чтобы обеспечить нормальную работу аппарата предприятия.

Следователи фиксируют последствия атаки. Фото: Одесская областная прокуратура
Следователи фиксируют последствия атаки. Фото: Одесская областная прокуратура

Важной деталью является то, что УДП планирует справиться с задачей своими усилиями и не будет обращаться к государству для финансовой помощи.

"Помощи у государства не просим, справимся собственными силами. Сегодня каждая бюджетная гривна должна, прежде всего, тратиться на нужды фронта. Мы лишь рассчитываем на содействие Комитета ВРУ по внесению изменений в финансовый план предприятия", — говорится в сообщении.

Атака по порту в Измаиле

Напомним, в ночь на 2 августа оккупанты в очередной раз прибегли к атаке по портовой инфраструктуре. Часть "Шахедов" удалось сбить, впрочем, враг повредил элеватор. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередные обстрелы порта.

Отметим, что после выхода России из "зернового соглашения" оккупанты ведут целенаправленные ракетные и дроновые атаки на портовую инфраструктуру. В течение июля РФ нанесли удары, повлекшие повреждение или частичное уничтожение 26 объектов портовой инфраструктуры и 5 гражданских судов.

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