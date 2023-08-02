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Атаки на Дунай не знімають загрози з інших портів, — Наталя Гуменюк

2 серпня 2023 16:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Атаки на Дунай не знімають загрози з інших портів, — Наталя Гуменюк
Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Вночі 2 серпня окупанти обстріляли порт в Ізмаїлі. Втім, загроза повторних ударів по інших об’єктах інфраструктури, що пов’язані із "зерновою угодою", все ще висока. 

Про це повідомила очільниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

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Останнім часом окупанти почали обстрілювати порти на Дунаї. Втім, це не означає, що інші об’єкти тепер у безпеці. Порти є учасниками "зернової ініціативи", тож усі вони залишаються під загрозою. 

"Зокрема, те, що атакують зараз конкретно Дунайський напрямок, може бути перемиканням уваги з розрахунком, щоб Сили оборони зреагували відповідно. Тобто різко перемістили всі засоби ППО на один конкретний напрямок. Зрозуміло, що це не буде зроблено, тому що ми аналізуємо й вибудовуємо перспективу", — зазначила Наталя Гуменюк. 

Речниця ОК "Південь" додала, що загроза і далі нависатиме над портовою  інфраструктурою. Про це говорить й активність ворожої авіації та виведений підводний ракетоносій у Чорному морі. 

Нагадаємо, в ніч проти 2 серпня окупанти вчергове вдалися до атаки по портовій інфраструктурі. Частину "Шахедів" вдалося збити, втім ворог пошкодив елеватор. Президент України Володимир Зеленський відреагував на черговий обстріл порту. 

Зазначимо, після виходу Росії із "зернової угоди" окупанти ведуть цілеспрямовані ракетні та дронові атаки на портову інфраструктуру. Протягом липня РФ завдали ударів, що призвели до пошкодження або часткового знищення 26 об’єктів портової інфраструктури та 5 цивільних суден.

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