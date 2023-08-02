Одеська прокуратура розпочала кримінальну справу проти РФ
Ізмаїльська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Відповідно до даних слідства, вночі 2 серпня збройні сили Російської Федерації здійснили напад на об'єкти портової та промислової інфраструктури на території Дунаю.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
Наслідки обстрілу Одещини
Внаслідок цього обстрілу були пошкоджені елеватор, зернові ангари, резервуари одного з вантажних терміналів, а також виробничі, складські та адміністративні приміщення. Триповерхова будівля "Морвокзалу" також зазнала суттєвих руйнувань в результаті атаки.
За попередньою інформацією, обстріли здійснені ударними безпілотними літальними апаратами. "Шахеди" дозволили ворожим силам максимально прицільно атакувати ці об'єкти інфраструктури.
Наразі огляд території продовжується, і правоохоронці активно встановлюють повний перелік руйнувань та пошкоджень, що були завдані в результаті цієї дронової атаки. Прокурори працюють на місцях подій у взаємодії з іншими правоохоронцями, щоб детально документувати наслідки обстрілу.
Нагадаємо, загалом над Одеською областю протиповітряною обороною було знищено 11 ударних безпілотних літальних апаратів типу Shahed-136. Ворожі сили намагалися максимально прицільно атакувати портову інфраструктуру на Дунаї.