Одеська прокуратура розпочала кримінальну справу проти РФ

Наслідки обстрілу порту на Дунаї. Фото: Одеська обласна прокуратура

Ізмаїльська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Відповідно до даних слідства, вночі 2 серпня збройні сили Російської Федерації здійснили напад на об'єкти портової та промислової інфраструктури на території Дунаю.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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Внаслідок цього обстрілу були пошкоджені елеватор, зернові ангари, резервуари одного з вантажних терміналів, а також виробничі, складські та адміністративні приміщення. Триповерхова будівля "Морвокзалу" також зазнала суттєвих руйнувань в результаті атаки.

Знищена будівля на території порту. Фото: Одеська обласна прокуратура

За попередньою інформацією, обстріли здійснені ударними безпілотними літальними апаратами. "Шахеди" дозволили ворожим силам максимально прицільно атакувати ці об'єкти інфраструктури.

Слідчі фіксують наслідки атаки. Фото: Одеська обласна прокуратура

Наразі огляд території продовжується, і правоохоронці активно встановлюють повний перелік руйнувань та пошкоджень, що були завдані в результаті цієї дронової атаки. Прокурори працюють на місцях подій у взаємодії з іншими правоохоронцями, щоб детально документувати наслідки обстрілу.

Пошкоджений зерновий ангар. Фото: Одеська обласна прокуратура

Нагадаємо, загалом над Одеською областю протиповітряною обороною було знищено 11 ударних безпілотних літальних апаратів типу Shahed-136. Ворожі сили намагалися максимально прицільно атакувати портову інфраструктуру на Дунаї.