З'явились перші кадри наслідків атаки по порту на Одещині

Пошкоджена портова інфраструктура. Фото: ОК "Південь"

Внаслідок нічної атаки по Ізмаїльському порту, що на Одещині, ворог пошкодив елеватор та зерносховище. Крім того, суттєвих руйнувань зазнали багатоповерхові адміністративні будівлі.

Фото наслідків "прильоту" опублікували в ОК "Південь".

Читайте також:

Рятувальники гасять пожежу на місці влучання БпЛА. Фото: ОК "Південь"

Пошкоджена будівля внаслідок обстрілу. Фото: ОК "Південь"

В адміністративній будівлі порту спалахнула пожежа. Фото: ОК "Південь"

Пошкоджено зерносховище на території порту. Фото: ОК "Південь"

Нагадаємо, загалом над Одеською областю протиповітряною обороною було знищено 11 ударних безпілотних літальних апаратів типу "Shahed-136". Ворожі сили намагалися максимально прицільно атакувати портову інфраструктуру на Дунаї.

Також ми писали, що попри намагання РФ блокувати Чорне море, три судна пройшли до порту в Ізмаїлі. За ними спостерігали чотири розвідувальні літаки НАТО.