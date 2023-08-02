З'явились перші кадри наслідків атаки по порту на Одещині
2 серпня 2023 10:50
Пошкоджена портова інфраструктура. Фото: ОК "Південь"
Внаслідок нічної атаки по Ізмаїльському порту, що на Одещині, ворог пошкодив елеватор та зерносховище. Крім того, суттєвих руйнувань зазнали багатоповерхові адміністративні будівлі.
Фото наслідків "прильоту" опублікували в ОК "Південь".
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Нагадаємо, загалом над Одеською областю протиповітряною обороною було знищено 11 ударних безпілотних літальних апаратів типу "Shahed-136". Ворожі сили намагалися максимально прицільно атакувати портову інфраструктуру на Дунаї.
Також ми писали, що попри намагання РФ блокувати Чорне море, три судна пройшли до порту в Ізмаїлі. За ними спостерігали чотири розвідувальні літаки НАТО.