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З'явились перші кадри наслідків атаки по порту на Одещині

2 серпня 2023 10:50
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Анна Мурадова
Редактор
З'явились перші кадри наслідків атаки по порту на Одещині
Пошкоджена портова інфраструктура. Фото: ОК "Південь"
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Внаслідок нічної атаки по Ізмаїльському порту, що на Одещині, ворог пошкодив елеватор та зерносховище. Крім того, суттєвих руйнувань зазнали багатоповерхові адміністративні будівлі.

Фото наслідків "прильоту" опублікували в ОК "Південь".

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Рятувальники гасять пожежу на місці влучання БпЛА. Фото: ОК "Південь"
Пошкоджена будівля внаслідок обстрілу. Фото: ОК "Південь"
Пошкоджена будівля внаслідок обстрілу. Фото: ОК "Південь"
В адміністративній будівлі порту спалахнула пожежа. Фото: ОК "Південь"
В адміністративній будівлі порту спалахнула пожежа. Фото: ОК "Південь"
Пошкоджено зерносховише на території порту. Фото: ОК "Південь"
Пошкоджено зерносховище на території порту. Фото: ОК "Південь"

Нагадаємо, загалом над Одеською областю протиповітряною обороною було знищено 11 ударних безпілотних літальних апаратів типу "Shahed-136". Ворожі сили намагалися максимально прицільно атакувати портову інфраструктуру на Дунаї.

Також ми писали, що попри намагання РФ блокувати Чорне море, три судна пройшли до порту в Ізмаїлі. За ними спостерігали чотири розвідувальні літаки НАТО. 

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