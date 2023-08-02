Стало відомо, скільки дронів збили над Одещиною

Робота ППО. Фото: google

Вночі окупанти обстріляли південь Одеської області. Ударні БпЛА типу Shahed-136 були направлені по портовій інфраструктурі.

Про це повідомляє ОК "Південь".

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Загалом над Одеською областю протиповітряною обороною було знищено 11 ударних безпілотних літальних апаратів типу Shahed-136. Ворожі сили намагалися максимально прицільно атакувати портову інфраструктуру на Дунаї. Окупанти вдарили по елеватору та зерносховищу.

РФ чинить "зерновий терор"

Зазначимо, Росія хоче зупинити експорт з портів Одеси для посилення свого впливу на світову спільноту, зокрема на країни Африки, до яких прямувало українське збіжжя. Таким чином, зерновий терор може продовжитися.

Нагадаємо, після виходу Росії із "зернової угоди" окупанти ведуть цілеспрямовані ракетні та дронові атаки на портову інфраструктуру. Протягом липня РФ завдали ударів, що призвели до пошкодження або часткового знищення 26 об’єктів портової інфраструктури та 5 цивільних суден.

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Вночі 24 липня збройні сили РФ здійснили атаку за допомогою безпілотних літальних апаратів типу Shahed на Одеську область. Понад чотири години лунала повітряна тривога. Атака призвела до зруйнування ангара, призначеного для зберігання зерна, та пошкодження резервуарів, які використовуються для збереження вантажів. Крім того, унаслідок атаки в одному з технічних приміщень спалахнула пожежа, яку вогнеборці зуміли ліквідувати.

В результаті нічної атаки дронами на портову інфраструктуру Одеської області семеро людей постраждали. Медики надали допомогу двом постраждалим прямо на місці "прильоту", а п'ятьох осіб було госпіталізовано до лікарень.