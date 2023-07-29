Росіяни можуть продовжити атакувати порти Одеси

Наслідки атаки на порт. Фото: ОК "Південь"

Росія хоче зупинити експорт з портів Одеси для посилення свого впливу на світову спільноту, зокрема на країни Африки, до яких прямувало українське збіжжя. Таким чином, зерновий терор може продовжитися.

Про це в етері національного телемарафону повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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За його словами, протиповітряну оборону треба посилити якнайшвидше, щоб у ворога не було можливості влаштовувати комбіновані атаки з метою ввести в оману сили ППО.

"Треба захистити портову інфраструктуру, це зараз дуже актуальна тема. Сподіваюся, це питання вирішиться максимально швидко. Йдеться про системи ППО, які є в наших союзників. Питання в їхніх поставках тільки в часі", — заявив Братчук.

Також речник УДА зазначив, що ворог намагається затягнути продовження зернової угоди. Про це президент РФ заявив турецькому президенту. Це може бути пов'язано з тим, що Ердоган повернув Україні командирів "Азову", що є невигідним для агресора.

Нагадаємо, порівняно з минулим роком окупанти знизили інтенсивність масованих ударів по України. Наразі вони можуть готувати нову потужну атаку, накопичуючи певний ракетний арсенал.

Раніше ми писали, що у Повітряних силах України поки не можуть збивати дрони та ракети РФ подалі від міст. В іншому випадку Росія зможе легко виявляти "прогалини" у протиповітряній обороні.