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РФ тримає в Чорному морі дев’ять кораблів: скільки споряджено "Калібрів"

13 липня 2023 12:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
РФ тримає в Чорному морі дев’ять кораблів: скільки споряджено "Калібрів"
Запуск ракети з корабля. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Ворог вивів на бойове чергування 12 кораблів. Вони розподілені між Чорним та Азовським морями з розрахунку 9 і 3 відповідно 

Про це повідомив полковник Оперативного командування "Південь" ЗСУ Владислав Назаров. 

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В Чорному морі присутні 3 ракетоносії, з яких 2 на надводні та 1 підводний. Загалом, це угруповання здатне нести на свойому борту до 18 ракет типу "Калібр".

"Рівень ракетної загрози залишається надзвичайно високим, на тлі нових поставок вантажними бортами з Ірану, не виключені і дронові атаки. Високою залишається і мінна загроза на деокупованому правобережжі й узбережжі Чорного моря", — йдеться в повідомленні. 

Зазвичай РФ тримає свої ракетоносії за 100-150 кілометрів від контрольованого Україною берега, ближче до Новоросійська. При цьому росіяни розосереджують свої корабельні угруповання.

Ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". Щоб збільшити кількість ракетоносіїв, ворогові необхідно всього 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування. Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож імовірність ракетних ударів залишається високою. 

Зазначимо, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій. Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на 13 липня.

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