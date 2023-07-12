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В Чорному морі споряджений підводний ракетоносій

12 липня 2023 11:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Чорному морі споряджений підводний ракетоносій
Підводний човен. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Чорному морі перебуває шість ворожих кораблів. Серед них окупанти вивели на бойове чергування підводний ракетоносій. Слід пам’ятати, що виявлення пусків ракет з нього, набагато складніше. Тож у разі повітряної тривоги, одразу слідуйте до укриття.  

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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Скільки кораблів загрожують

  • В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 6 ворожих кораблів. Серед них 1 ракетоносій. Загальний залп до 4 "Калібрів"; 
  • в Азовському морі — 1 ворожий корабель; 
  • в Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до 8 ворожих кораблів.
Кількість кораблів РФ у морях. Фото: ВМС ЗСУ
Кількість кораблів РФ у морях. Фото: ВМС ЗСУ

Зазвичай РФ тримає свої ракетоносії за 100-150 кілометрів від контрольованого Україною берега, ближче до Новоросійська. При цьому росіяни розосереджують свої корабельні угруповання.

Ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". Щоб збільшити кількість ракетоносіїв, ворогові необхідно всього 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування. Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож імовірність ракетних ударів залишається високою. 

Зазначимо, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій. Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на 12 липня.

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