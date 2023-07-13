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РФ держит в Черном море девять кораблей: сколько снаряжено "Калибров"

13 июля 2023 12:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
РФ держит в Черном море девять кораблей: сколько снаряжено "Калибров"
Запуск ракеты с корабля. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Враг вывел на боевое дежурство 12 кораблей. Они распределены между Черным и Азовским морями из расчета 9 и 3 соответственно

Об этом сообщил полковник Оперативного командования "Юг" ВСУ Владислав Назаров.

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В Черном море присутствуют 3 ракетоносителя, из которых 2 на надводные и 1 подводный. В общей сложности, эта группировка способна нести на своем борту до 18 ракет типа "Калибр".

"Уровень ракетной угрозы остается очень высоким, на фоне новых поставок грузовыми бортами из Ирана, не исключены и дроновые атаки. Высокой остается и минная угроза на деоккупированном правобережье и побережье Черного моря", — говорится в сообщении.

Обычно РФ держит свои ракетоносители в 100-150 километрах от контролируемого Украиной берега, ближе к Новороссийску. При этом россияне рассредоточивают свои корабельные группировки.

Ситуация может измениться достаточно быстро, как и количество "Калибров". Чтобы увеличить количество ракетоносителей, врагу необходимо всего 2-3 часа. Именно за это время корабли могут выйти на боевое дежурство. Также боевые пуски враг может производить непосредственно из бухт вблизи временно оккупированного Севастополя. Так что вероятность ракетных ударов остается высокой.

Отметим, что за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Да, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий. Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 13 июля.

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