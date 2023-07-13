РФ держит в Черном море девять кораблей: сколько снаряжено "Калибров"

Запуск ракеты с корабля. Фото: google

Враг вывел на боевое дежурство 12 кораблей. Они распределены между Черным и Азовским морями из расчета 9 и 3 соответственно

Об этом сообщил полковник Оперативного командования "Юг" ВСУ Владислав Назаров.

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В Черном море присутствуют 3 ракетоносителя, из которых 2 на надводные и 1 подводный. В общей сложности, эта группировка способна нести на своем борту до 18 ракет типа "Калибр".

"Уровень ракетной угрозы остается очень высоким, на фоне новых поставок грузовыми бортами из Ирана, не исключены и дроновые атаки. Высокой остается и минная угроза на деоккупированном правобережье и побережье Черного моря", — говорится в сообщении.

Обычно РФ держит свои ракетоносители в 100-150 километрах от контролируемого Украиной берега, ближе к Новороссийску. При этом россияне рассредоточивают свои корабельные группировки.

Ситуация может измениться достаточно быстро, как и количество "Калибров". Чтобы увеличить количество ракетоносителей, врагу необходимо всего 2-3 часа. Именно за это время корабли могут выйти на боевое дежурство. Также боевые пуски враг может производить непосредственно из бухт вблизи временно оккупированного Севастополя. Так что вероятность ракетных ударов остается высокой.

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