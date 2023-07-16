Ворог може готувати новий масований ракетний удар

Ракета типу Х-22. Фото: росЗМІ

Порівняно з минулим роком окупанти знизили інтенсивність масованих ударів по України. Наразі вони можуть готувати нову потужну атаку, накопичуючи певний ракетний арсенал.

Про це в етері національного телемарафону повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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Він зазначив, що ворог давно не використовує ракети типу Х-22 у великій кількості. Таким чином може тривати підготовка до масованої атаки.

Це потужна ракета, яка розроблялася в СРСР як спосіб боротьби з авіаносцями, тому ми розуміємо яку силу руйнувань вона може нести.

"Вони застосовуються стратегічною авіацією і досить давно їх не було. Ворог накопичує боєкомплект, він не витрачає сьогодні потужні ракети. Наразі для ударів вони випростовують дрони", — констатує Братчук.

Також речник УДА наголосив, що такі удари можуть бути в серпні, зокрема на День Незалежності. Або росіяни хочуть зберегти їх до осені, щоб знову завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі та заганяти країну у блекаути.

"Ці удари є досить болючими, хоча сили ППО зараз зміцнилися на 20%. Однак, за цим процесом треба спостерігати уважніше", — додає Сергій Братчук.

Раніше ми писали, що у Повітряних Силах України поки не можуть збивати дрони та ракети РФ подалі від міст. У іншому випадку Росія зможе легко виявляти "прогалини" у протиповітряній обороні.