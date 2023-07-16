Враг может готовить новый массированный ракетный удар

Ракета типа Х-22. Фото: росСМИ

По сравнению с прошлым годом оккупанты снизили интенсивность массированных ударов по Украине. Они могут готовить новую мощную атаку, накапливая определенный ракетный арсенал.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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Он отметил, что враг давно не использует ракеты типа Х-22 в большом количестве. Таким образом, может продолжаться подготовка к массированной атаке.

Это мощная ракета, которая разрабатывалась в СССР как способ борьбы с авианосцами, поэтому мы понимаем, какую силу разрушений она может нести.

"Они применяются стратегической авиацией и достаточно давно их не было. Враг накапливает боекомплект, он не тратит сегодня мощные ракеты. В настоящее время для ударов они расправляют дроны", — констатирует Братчук.

Также представитель УГА подчеркнул, что такие удары могут быть в августе, в частности на День Независимости. Или россияне хотят сохранить их до осени, чтобы снова наносить удары по энергетической инфраструктуре и загонять страну в блекауты.

"Эти удары достаточно болезненны, хотя силы ПВО сейчас укрепились на 20%. Однако, за этим процессом надо наблюдать внимательнее", — добавляет Сергей Братчук.

Ранее мы писали, что в воздушных силах Украины пока не могут сбивать дроны и ракеты РФ подальше от городов. В противном случае Россия сможет легко обнаруживать "пробелы" в противовоздушной обороне.