Россияне могут продолжить атаковать порты Одессы

Последствия атаки на порт. Фото: ОК "Юг"

Россия хочет остановить экспорт из портов Одессы для усиления своего влияния на мировое сообщество, в частности, на страны Африки, в которые направлялось украинское зерно. Таким образом, зерновой террор может продолжиться.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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По его словам, противовоздушную оборону нужно усилить как можно быстрее, чтобы у врага не было возможности устраивать комбинированные атаки с целью ввести в заблуждение силы ПВО.

"Нужно защитить портовую инфраструктуру, это сейчас очень актуальная тема. Надеюсь, этот вопрос решится максимально быстро. Речь идет о системах ПВО, которые есть у наших союзников. Вопрос в их поставках только во времени", — заявил Братчук.

Также спикер УДА отметил, что враг пытается затянуть продление зернового соглашения. Об этом президент РФ заявил турецкому президенту. Это может быть связано с тем, что Эрдоган вернул Украине командиров "Азова", что невыгодно для агрессора.

Напомним, по сравнению с прошлым годом оккупанты снизили интенсивность массированных ударов по Украине. Они могут готовить новую мощную атаку, накапливая определенный ракетный арсенал.

Ранее мы писали, что в воздушных силах Украины пока не могут сбивать дроны и ракеты РФ подальше от городов. В противном случае Россия сможет легко обнаруживать "пробелы" в противовоздушной обороне.