Стало известно, сколько дронов сбили над Одесчиной
Ночью оккупанты обстреляли юг Одесской области. Ударные БпЛА типа Shahed-136 были направлены по портовой инфраструктуре.
Об этом сообщает ОК "Юг".
Всего над Одесской областью противовоздушной обороной было уничтожено 11 ударных беспилотных летательных аппаратов типа Shahed-136. Вражеские силы пытались максимально прицельно атаковать портовую инфраструктуру на Дунае. Оккупанты ударили по элеватору и зернохранилищу.
РФ совершает "зерновой террор"
Отметим, Россия хочет остановить экспорт из портов Одессы для усиления своего влияния на мировое сообщество, в частности, на страны Африки, к которым направлялось украинское зерно. Таким образом, зерновой террор может продолжиться.
Напомним, после выхода России из "зернового соглашения" оккупанты ведут целенаправленные ракетные и дроновые атаки на портовую инфраструктуру. В течение июля РФ нанесли удары, повлекшие повреждение или частичное уничтожение 26 объектов портовой инфраструктуры и 5 гражданских судов.
Больше об обстрелах порта на Дунае
Ночью 24 июля вооруженные силы РФ совершили атаку с помощью беспилотных летательных аппаратов типа Shahed на Одесскую область. Более четырех часов звучала воздушная тревога. Атака привела к разрушению ангара, предназначенного для хранения зерна, и повреждению резервуаров, используемых для хранения грузов. Кроме того, в результате атаки в одном из технических помещений вспыхнул пожар, который огнеборцы сумели ликвидировать.
В результате ночной атаки дронами на портовую инфраструктуру Одесской области семь человек пострадали. Медики оказали помощь двум пострадавшим прямо на месте "прилета", а пять человек были госпитализированы в больницы.