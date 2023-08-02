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Стало известно, сколько дронов сбили над Одесчиной

2 августа 2023 10:39
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Стало известно, сколько дронов сбили над Одесчиной
Работа ПВО. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Ночью оккупанты обстреляли юг Одесской области. Ударные БпЛА типа Shahed-136 были направлены по портовой инфраструктуре.

Об этом сообщает ОК "Юг".

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Всего над Одесской областью противовоздушной обороной было уничтожено 11 ударных беспилотных летательных аппаратов типа Shahed-136. Вражеские силы пытались максимально прицельно атаковать портовую инфраструктуру на Дунае. Оккупанты ударили по элеватору и зернохранилищу.

РФ совершает "зерновой террор"

Отметим, Россия хочет остановить экспорт из портов Одессы для усиления своего влияния на мировое сообщество, в частности, на страны Африки, к которым направлялось украинское зерно. Таким образом, зерновой террор может продолжиться.

Напомним, после выхода России из "зернового соглашения" оккупанты ведут целенаправленные ракетные и дроновые атаки на портовую инфраструктуру. В течение июля РФ нанесли удары, повлекшие повреждение или частичное уничтожение 26 объектов портовой инфраструктуры и 5 гражданских судов.

Больше об обстрелах порта на Дунае

Ночью 24 июля вооруженные силы РФ совершили атаку с помощью беспилотных летательных аппаратов типа Shahed на Одесскую область. Более четырех часов звучала воздушная тревога. Атака привела к разрушению ангара, предназначенного для хранения зерна, и повреждению резервуаров, используемых для хранения грузов. Кроме того, в результате атаки в одном из технических помещений вспыхнул пожар, который огнеборцы сумели ликвидировать.

В результате ночной атаки дронами на портовую инфраструктуру Одесской области семь человек пострадали. Медики оказали помощь двум пострадавшим прямо на месте "прилета", а пять человек были госпитализированы в больницы.

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