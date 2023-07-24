Нічний обстріл порту на Одещині: кількість постраждалих зросла

Пошкоджений резервуар із зерном. Фото: ГУНП в Одеській області

В результаті нічної атаки дронами на портову інфраструктуру Одеської області семеро людей постраждали. Медики надали допомогу двом постраждалим прямо на місці "прильоту", а п'ять осіб були госпіталізовано до лікарень.

Про це повідомляє начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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"Один з них у важкому стані, у реанімації. Його стан вдалося стабілізувати. Тепер лікарі готуються перевести його до високоспеціалізованого медичного закладу. Ще один постраждалий у стані середнього ступеня тяжкості. Інші троє — з легкими осколковими пораненнями та забоями тіла. Їм надали всю необхідну медичну допомогу та направили на амбулаторне лікування, госпіталізації не потребують", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, під наглядом Ізмаїльської окружної прокуратури розпочалося досудове розслідування щодо атаки, яка була здійснена безпілотниками та спрямована на портову інфраструктуру Дунаю, що на Одещині. Цей злочин вважається порушенням законів та звичаїв війни.

Також ми писали, що Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) висловила глибоке занепокоєння та засудила дії російських військових, які атакували історичний центр Одеси. Серед пошкоджених місць — Спасо-Преображенський собор, стародавня релігійна пам'ятка, заснована наприкінці XVIII століття.