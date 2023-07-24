Ночной обстрел порта в Одесской области: количество пострадавших возросло

Поврежден резервуар с зерном. Фото: ГУНП в Одесской области

В результате ночной атаки дронами на портовую инфраструктуру Одесской области семь человек пострадали. Медики оказали помощь двум пострадавшим прямо на месте "прилета", а пять человек были госпитализированы в больницы.

Об этом сообщает начальник Одесской ОГА Олег Кипер.

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"Один из них в тяжелом состоянии, в реанимации. Его состояние удалось стабилизировать. Теперь врачи готовятся перевести его в высокоспециализированное медицинское учреждение. Еще одно пострадавшее в состоянии средней степени тяжести. Другие трое — с легкими осколочными ранениями и ушибами тела. Им оказали всю необходимую медицинскую помощь", — говорится в сообщении.

Напомним, под наблюдением Измаильской окружной прокуратуры началось досудебное расследование по атаке, которая была совершена беспилотниками и направлена на портовую инфраструктуру Дуная на Одесчине. Это преступление считается нарушением законов и обычаев войны.

Также мы писали, что Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) выразила глубокую обеспокоенность и осудила действия российских военных, атаковавших исторический центр Одессы. Среди поврежденных мест — Спасо-Преображенский собор, древняя религиозная достопримечательность, основанная в конце XVIII века.