Обстріл порту на Дунаї: одеська прокуратура почала розслідування проти РФ

Прокуратура документує наслідки атаки по Одещині. Фото: Одеська обласна прокуратура

Під наглядом Ізмаїльської окружної прокуратури розпочалося досудове розслідування щодо атаки, яка була здійснена безпілотниками та спрямована на портову інфраструктуру Дунаю, що на Одещині. Цей злочин вважається порушенням законів та звичаїв війни.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Що відомо про обстріл Одещини в ніч на 24 липня

За попередніми даними слідства, вночі 24 липня, збройні сили РФ вчинили атаку за допомогою безпілотних літальних апаратів типу "Shahed" на Одеську область, спрямовану на портові об'єкти в районі Дунаю.

Знищений резервуар із зерном. Фото: ГУНП в Одеській області

Наслідки атаки по Одещині. Фото: ГУНП в Одеській області

На жаль, у результаті цієї атаки постраждало шестеро людей, з яких чотирьох було госпіталізовано з осколковими пораненнями.

Атака призвела до серйозних пошкоджень та руйнувань, зокрема було пошкоджено не менше чотирьох зернових ангарів, резервуарів для зберігання олії та палива, а також адміністративного приміщення.

Останні обстріли Одещини

Нагадаємо, у ніч на 23 липня Одеса зазнала чергового обстрілу з боку російських військ. Загинула одна людина, чимало поранених. Постраждав Спасо-Преображенський кафедральний собор та багато будинків у центрі міста. Місто пригнічене, пошкоджене, але здаватися не збирається. Тим більше, що з Одесою вся Україна. Вітчизняні залізничники вирішили своєрідно підтримати одеситів. Деталі в матеріалі.

Також вночі 21 липня ворожа атака по Одеській області призвела до руйнувань сільськогосподарського підприємства. Правоохоронці відкрили кримінальну справу, щодо порушень законів та звичаїв війни.

Внаслідок нічного обстрілу 20 липня постраждала не тільки портова інфраструктура, адмінбудівля, школа, ліцей та дитячий садок. Пошкоджень зазнала й будівля генерального консульства Китайської Народної Республіки.

Навіть після виходу з зернової ініціативи Росія не припиняє тероризувати світ. Вночі 19 липня відбулася цілеспрямована повітряна атака на зернові термінали в портах "Одеса" та "Чорноморськ".