Обстрел порта на Дунае: одесская прокуратура начала расследование против РФ
Под наблюдением Измаильской окружной прокуратуры началось досудебное расследование по атаке, которая была осуществлена беспилотниками и направлена на портовую инфраструктуру Дуная, что в Одесской области. Это преступление считается нарушением законов и обычаев войны.
Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.
Что известно об обстреле Одесчины в ночь на 24 июля
По предварительным данным следствия, ночью 24 июля, вооруженные силы РФ совершили атаку с помощью беспилотных летательных аппаратов типа Shahed на Одесскую область, направленную на портовые объекты в районе Дуная.
К сожалению, в результате этой атаки пострадали шесть человек, из которых четыре были госпитализированы с осколочными ранениями.
Атака привела к серьезным повреждениям и разрушениям, в частности, было повреждено не менее четырех зерновых ангаров, резервуаров для хранения масла и топлива, а также административного помещения.
Последние обстрелы Одесчины
Напомним, в ночь на 23 июля Одесса подверглась очередному обстрелу со стороны российских войск. Погиб один человек, немало раненых. Пострадал Спасо-Преображенский кафедральный собор и многие дома в центре города. Город подавлен, поврежден, но сдаваться не собирается. Тем более что с Одессой вся Украина. Отечественные железнодорожники решили своеобразно поддержать одесситов. Подробности в материале.
Также ночью 21 июля вражеская атака по Одесской области привела к разрушениям сельскохозяйственного предприятия. Правоохранители возбудили уголовное дело относительно нарушений законов и обычаев войны.
В результате ночных обстрелов 20 июля пострадала не только портовая инфраструктура, админздание, школа, лицей и детский сад. Повреждения получила и здание генерального консульства Китайской Народной Республики.
Даже после выхода по зерновой инициативе Россия не перестает терроризировать мир. Ночью 19 июля прошла целенаправленная воздушная атака на зерновые терминалы в портах "Одесса" и "Черноморск".