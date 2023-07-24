Обстрел порта на Дунае: одесская прокуратура начала расследование против РФ

Прокуратура документирует последствия атаки по Одесской области. Фото: Одесская областная прокуратура

Под наблюдением Измаильской окружной прокуратуры началось досудебное расследование по атаке, которая была осуществлена беспилотниками и направлена на портовую инфраструктуру Дуная, что в Одесской области. Это преступление считается нарушением законов и обычаев войны.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Что известно об обстреле Одесчины в ночь на 24 июля

По предварительным данным следствия, ночью 24 июля, вооруженные силы РФ совершили атаку с помощью беспилотных летательных аппаратов типа Shahed на Одесскую область, направленную на портовые объекты в районе Дуная.

Уничтожен резервуар с зерном. Фото: ГУНП в Одесской области

Последствия атаки по Одесской области. Фото: ГУНП в Одесской области

К сожалению, в результате этой атаки пострадали шесть человек, из которых четыре были госпитализированы с осколочными ранениями.

Атака привела к серьезным повреждениям и разрушениям, в частности, было повреждено не менее четырех зерновых ангаров, резервуаров для хранения масла и топлива, а также административного помещения.

Последние обстрелы Одесчины

Напомним, в ночь на 23 июля Одесса подверглась очередному обстрелу со стороны российских войск. Погиб один человек, немало раненых. Пострадал Спасо-Преображенский кафедральный собор и многие дома в центре города. Город подавлен, поврежден, но сдаваться не собирается. Тем более что с Одессой вся Украина. Отечественные железнодорожники решили своеобразно поддержать одесситов. Подробности в материале.

Также ночью 21 июля вражеская атака по Одесской области привела к разрушениям сельскохозяйственного предприятия. Правоохранители возбудили уголовное дело относительно нарушений законов и обычаев войны.

В результате ночных обстрелов 20 июля пострадала не только портовая инфраструктура, админздание, школа, лицей и детский сад. Повреждения получила и здание генерального консульства Китайской Народной Республики.

Даже после выхода по зерновой инициативе Россия не перестает терроризировать мир. Ночью 19 июля прошла целенаправленная воздушная атака на зерновые терминалы в портах "Одесса" и "Черноморск".