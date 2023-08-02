Появились первые кадры последствий атаки по порту в Одесской области
В результате ночной атаки по Измаильскому порту на Одесщине враг повредил элеватор и зернохранилище. Кроме того, существенные разрушения получили многоэтажные административные здания.
Фото последствий "прилета" опубликовали в ОК "Юг".
Напомним, всего над Одесской областью противовоздушной обороной было уничтожено 11 ударных беспилотных летательных аппаратов типа "Shahed-136". Вражеские силы пытались максимально прицельно атаковать портовую инфраструктуру на Дунае.
Также мы писали, что, несмотря на попытки РФ блокировать Черное море, три судна прошли в порт в Измаиле. За ними наблюдали четыре разведывательных самолета НАТО.