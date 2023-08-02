Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Появились первые кадры последствий атаки по порту в Одесской области arrow

Появились первые кадры последствий атаки по порту в Одесской области

2 августа 2023 10:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Появились первые кадры последствий атаки по порту в Одесской области
Повреждена портовая инфраструктура. Фото: ОК "Юг"
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В результате ночной атаки по Измаильскому порту на Одесщине враг повредил элеватор и зернохранилище. Кроме того, существенные разрушения получили многоэтажные административные здания.

Фото последствий "прилета" опубликовали в ОК "Юг".

Читайте также:
Спасатели тушат пожар на месте попадания БПЛА. Фото: ОК "Юг"
Спасатели тушат пожар на месте попадания БПЛА. Фото: ОК "Юг"
Повреждено здание в результате обстрела. Фото: ОК "Юг"
Повреждено здание в результате обстрела. Фото: ОК "Юг"
В административном здании порта вспыхнул пожар. Фото: ОК "Юг"
В административном здании порта вспыхнул пожар. Фото: ОК "Юг"
Поврежден зернохранилище на территории порта. Фото: ОК "Юг"
Повреждено зернохранилище на территории порта. Фото: ОК "Юг"

Напомним, всего над Одесской областью противовоздушной обороной было уничтожено 11 ударных беспилотных летательных аппаратов типа "Shahed-136". Вражеские силы пытались максимально прицельно атаковать портовую инфраструктуру на Дунае.

Также мы писали, что, несмотря на попытки РФ блокировать Черное море, три судна прошли в порт в Измаиле. За ними наблюдали четыре разведывательных самолета НАТО.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

None

Мост Метро: почему сообщение красной ветки придется закрыть и как киевские власти могут это решить

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз