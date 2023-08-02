Появились первые кадры последствий атаки по порту в Одесской области

Повреждена портовая инфраструктура. Фото: ОК "Юг"

В результате ночной атаки по Измаильскому порту на Одесщине враг повредил элеватор и зернохранилище. Кроме того, существенные разрушения получили многоэтажные административные здания.

Фото последствий "прилета" опубликовали в ОК "Юг".

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В административном здании порта вспыхнул пожар. Фото: ОК "Юг"

Повреждено зернохранилище на территории порта. Фото: ОК "Юг"

Напомним, всего над Одесской областью противовоздушной обороной было уничтожено 11 ударных беспилотных летательных аппаратов типа "Shahed-136". Вражеские силы пытались максимально прицельно атаковать портовую инфраструктуру на Дунае.

Также мы писали, что, несмотря на попытки РФ блокировать Черное море, три судна прошли в порт в Измаиле. За ними наблюдали четыре разведывательных самолета НАТО.