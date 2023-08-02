Одесская прокуратура возбудила уголовное дело против РФ

Последствия обстрела порта в Дунае. Фото: Одесская областная прокуратура

Измаильская окружная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Согласно данным следствия, ночью 2 августа вооруженные силы Российской Федерации совершили нападение на объекты портовой и промышленной инфраструктуры на территории Дуная.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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В результате этого обстрела были повреждены элеватор, зерновые ангары, резервуары одного из грузовых терминалов, а также производственные, складские и административные помещения. Трехэтажное здание "Морвокзала" также испытало существенные разрушения в результате атаки.

Уничтожено здание на территории порта. Фото: Одесская областная прокуратура

По предварительной информации, обстрелы совершены ударными беспилотными летательными аппаратами. "Шахеды" позволили враждебным силам максимально прицельно атаковать эти объекты инфраструктуры.

Следователи фиксируют последствия атаки. Фото: Одесская областная прокуратура

В настоящее время осмотр территории продолжается, и правоохранители активно устанавливают полный перечень разрушений и повреждений, нанесенных в результате этой дроновой атаки. Прокуроры работают на местах происшествия во взаимодействии с другими правоохранителями, чтобы подробно документировать последствия обстрела.

Поврежден зерновой ангар. Фото: Одесская областная прокуратура

Напомним, всего над Одесской областью противовоздушной обороной было уничтожено 11 ударных беспилотных летательных аппаратов типа Shahed-136. Вражеские силы пытались максимально прицельно атаковать портовую инфраструктуру на Дунае.