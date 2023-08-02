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Атаки на Дунай не снимают угрозы с других портов, — Наталья Гуменюк

2 августа 2023 16:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Атаки на Дунай не снимают угрозы с других портов, — Наталья Гуменюк
Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Ночью 2 августа оккупанты обстреляли порт в Измаиле. Впрочем, угроза повторных ударов по другим объектам инфраструктуры, связанным с "зерновым соглашением", все еще высока.

Об этом сообщила глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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В последнее время оккупанты начали обстреливать порты на Дунае. Впрочем, это не значит, что другие объекты теперь находятся в безопасности. Порты являются участниками "зерновой инициативы", поэтому все они остаются под угрозой.

"В частности, то, что атакуют сейчас конкретно Дунайское направление, может быть переключением внимания с расчетом, чтобы Силы обороны среагировали соответственно. То есть резко переместили все средства ПВО на одно конкретное направление. Понятно, что это не будет сделано, потому что мы анализируем и выстраиваем перспективу", — отметила Наталья Гуменюк.

Представитель ОК "Юг" добавила, что угроза будет продолжать нависать над портовой инфраструктурой. Об этом говорит и активность вражеской авиации и выведенный подводный ракетоноситель в Черном море.

Напомним, в ночь на 2 августа оккупанты в очередной раз прибегли к атаке по портовой инфраструктуре. Часть "Шахедов" удалось сбить, но враг повредил элеватор. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередные обстрелы порта.

Отметим, что после выхода России из "зернового соглашения" оккупанты ведут целенаправленные ракетные и дроновые атаки на портовую инфраструктуру. В течение июля РФ нанесли удары, повлекшие повреждение или частичное уничтожение 26 объектов портовой инфраструктуры и 5 гражданских судов.

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