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При обстреле Одесчины РФ использовали запрещенные средства ведения войны

16 августа 2023 10:23
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
При обстреле Одесчины РФ использовали запрещенные средства ведения войны
Следователи документируют последствия атаки по Одесской области. Фото: Одесская областная прокуратура
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня ночью оккупанты в очередной раз обстреляли портовую инфраструктуру в Одесской области. Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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"По данным следствия, ночью, 16 августа, вооруженные силы РФ, применяя запрещенные международным правом средства ведения войны, совершили дроновую атаку по Одесчине. Враг атаковал объекты портовой и промышленной инфраструктуры Подунавья", — говорится в сообщении.

Среди поврежденных объектов отмечаются элеватор, складские комплексы, зернохранилища, административные здания и сельскохозяйственная техника. Предварительный анализ показывает, что обстрелы произведены с помощью ударных беспилотных летательных аппаратов.

Поврежденное зернохранилище. Фото: Одесская областная прокуратура

По данным следствия, эта атака является нарушением законов и обычаев войны согласно части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины. Проводится тщательный осмотр инцидента, во время которого устанавливается полный перечень разрушений и повреждений.

Обстрелы Одесской области

Напомним, ночью, 14 августа, РФ трижды атаковала Одесскую область, в результате чего произошли пожары и пострадали. Враг применил 15 БпЛА и восемь ракет типа "Калибр".

Кроме того, в ночь на 2 августа оккупанты в очередной раз прибегли к атаке по портовой инфраструктуре. Часть "Шахедов" удалось сбить, впрочем, враг повредил элеватор. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередные обстрелы порта.

Отметим, что после выхода России из "зернового соглашения" оккупанты ведут целенаправленные ракетные и дроновые атаки на портовую инфраструктуру. В течение июля РФ нанесли удары, повлекшие повреждение или частичное уничтожение 26 объектов портовой инфраструктуры и 5 гражданских судов.

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