Первое судно вышло из порта Одессы в рамках временного коридора: куда следует
Специальный временный коридор для перемещения гражданских судов в порты Великой Одессы стал необходимостью для обеспечения безопасности и стабильности морского торгового движения. Сегодня, 16 августа, первое судно вышло из порта Одессы.
Об этом сообщил Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
Выход первого судна из порта Одессы
После более чем полутора лет пребывания в порту Одесса с 23 февраля 2022 года контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга поднял якорь и начал свой путь на Босфор. На его борту находится более 30 тысяч тонн груза, включая 2114 контейнеров, в том числе с продовольствием.
Что известно о временном коридоре
Согласно навигационному поручению Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины №6, новые маршруты движения гражданских судов в/из черноморских морских портов Украины были активированы с 8 августа 2023 года.
Важно отметить, что Украина инициировала этот маршрут и подала обращение в Международную морскую организацию (IMO), чтобы получить поддержку и признание своего права на свободное торговое судоходство. Совет ИМО признал права Украины и призвал Россию соблюдать международные конвенции и прекратить угрозы.
"После срыва Зерновой сделки Российская Федерация прибегла к системным воздушным атакам портовой инфраструктуры для остановки украинского агроэкспорта. Вместе с тем наблюдаются информационные спекуляции и попытки провокаций в Черном море для влияния на движение судов в украинские порты", — говорится в сообщении.
Напомним, сегодня ночью оккупанты в очередной раз обстреляли портовую инфраструктуру в Одесской области. Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.