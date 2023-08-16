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Первое судно вышло из порта Одессы в рамках временного коридора: куда следует

16 августа 2023 10:52
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Первое судно вышло из порта Одессы в рамках временного коридора: куда следует
Гражданское судно вышло из порта Одессы. Фото: Александр Кубраков.
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Специальный временный коридор для перемещения гражданских судов в порты Великой Одессы стал необходимостью для обеспечения безопасности и стабильности морского торгового движения. Сегодня, 16 августа, первое судно вышло из порта Одессы.

Об этом сообщил Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

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После более чем полутора лет пребывания в порту Одесса с 23 февраля 2022 года контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга поднял якорь и начал свой путь на Босфор. На его борту находится более 30 тысяч тонн груза, включая 2114 контейнеров, в том числе с продовольствием.

Контейнеровоз "Joseph Schulte". Фото: Александр Кубраков.
Контейнеровоз Joseph Schulte. Фото: Александр Кубраков.

Что известно о временном коридоре

Согласно навигационному поручению Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины №6, новые маршруты движения гражданских судов в/из черноморских морских портов Украины были активированы с 8 августа 2023 года.

Важно отметить, что Украина инициировала этот маршрут и подала обращение в Международную морскую организацию (IMO), чтобы получить поддержку и признание своего права на свободное торговое судоходство. Совет ИМО признал права Украины и призвал Россию соблюдать международные конвенции и прекратить угрозы.

Навигационная карта отслеживания судов. Фото: скриншот
Навигационная карта отслеживания судов. Фото: скриншот

"После срыва Зерновой сделки Российская Федерация прибегла к системным воздушным атакам портовой инфраструктуры для остановки украинского агроэкспорта. Вместе с тем наблюдаются информационные спекуляции и попытки провокаций в Черном море для влияния на движение судов в украинские порты", — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня ночью оккупанты в очередной раз обстреляли портовую инфраструктуру в Одесской области. Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

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