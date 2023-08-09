"Зернову угоду" слід поновити на українських умовах, — експерт

Експорт зерна Чорним морем. Фото: google

Україна має військові можливості для того, щоб диктувати власні вимоги у Чорному морі. "Зернова угода" має бути продовжена саме на українських умовах.

Про це на брифінгу повідомив генерал-лейтенант у відставці, заступник начальника Генерального штабу ЗСУ (2006–2010) Ігор Романенко.

Читайте також:

Атака російських кораблів дронами

Україна проявила свою військову силу, атакуючи російські кораблі у Севастополі за допомогою морських дронів, а також вразивши бойовий корабель та танкер у Новоросійську.

"Україна увійшла в історію, коли морськими дронами вразила російські кораблі у Севастополі. Також ми вразили російській бойовий корабель та танкер у Новоросійську. Цей танкер був воєнною ціллю, адже ми дзеркально на заяву росіян оголосили, що всі судна на Чорному морі будуть вважатися законною воєнною ціллю. Але росіяни переоцінили свої сили", — зазначив експерт.

Ігор Романенко наголосив на тому, що повертатися до попередньої версії зернової угоди, яка була припинена через Росію й після атак країни-агресора по українських портах, не слід. Щодо можливої нової угоди, Романенко підкреслив, що вона має бути спрямована на досягнення взаємовигідних умов.

Ігор Романенко на брифінгу. Фото: Медіацентр Україна — Одеса

"Ми підіймаємо градус. Будемо продовжувати завдавати ударів по російських об’єктах на Чорному морі. Для них це більш суттєво, ніж для нас. Тому якщо йти на нову "зернову угоду", вона має бути на новому рівні на наших умовах. Наші порти отримують можливість працювати, і ваші отримують таку можливість", – додав він.

Більше про "зернову угоду"

В Анкарі ведуть перемовини зі сторонами про відновлення "зернової ініціативи". Проте "вирішення цієї проблеми залежить від виконання західними країнами своїх обіцянок".

Зазначимо, у Національному банку України (НБУ) заявляють, що обсяг збитків через зупинку дії "зернової ініціативи" може сягнути кількох мільярдів доларів. Йдеться про період до кінця поточного року, якщо її так і не вдасться поновити.