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"Зерновое соглашение" следует возобновить на украинских условиях, — эксперт

9 августа 2023 17:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Зерновое соглашение" следует возобновить на украинских условиях, — эксперт
Экспорт зерна по Черному морю. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

У Украины есть военные возможности для того, чтобы диктовать собственные требования в Черном море. "Зерновое соглашение" должно быть продлено именно на украинских условиях.

Об этом на брифинге сообщил генерал-лейтенант в отставке, заместитель начальника Генерального штаба ВСУ (2006-2010) Игорь Романенко.

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Атака российских кораблей дронами

Украина проявила свою военную силу, атакуя российские корабли в Севастополе с помощью морских дронов, а также поразив боевой корабль и танкер в Новороссийске.

"Украина вошла в историю, когда морскими дронами поразила российские корабли в Севастополе. Также мы поразили российский боевой корабль и танкер в Новороссийске. Этот танкер был военной целью, ведь мы зеркально на заявление россиян объявили, что все суда на Черном море будут считаться законной военной целью. Но россияне переоценили свои силы", — отметил эксперт.

Игорь Романенко отметил, что возвращаться к предыдущей версии зернового соглашения, которое было прекращено из-за России и после атак страны-агрессора по украинским портам, не следует. Относительно возможного нового соглашения Романенко подчеркнул, что оно должно быть направлено на достижение взаимовыгодных условий.

Игорь Романенко на брифинге. Фото: Медиацентр Украина — Одесса
Игорь Романенко на брифинге. Фото: Медиацентр Украина — Одесса

"Мы поднимаем градус. Будем продолжать наносить удары по российским объектам на Черном море. Для них это более существенно, чем для нас. Поэтому если идти на новое "зерновое соглашение", оно должно быть на новом уровне на наших условиях. Наши порты получают возможность работать, и ваши получают такую возможность", — добавил он.

Больше о "зерновом соглашении"

В Анкаре ведутся переговоры со сторонами о возобновлении "зерновой инициативы". Однако "решение этой проблемы зависит от выполнения западными странами своих обещаний".

Отметим, в Национальном банке Украины (НБУ) заявляют, что объем убытков из-за остановки действия "зерновой инициативы" может составить несколько миллиардов долларов. Речь идет о периоде до конца текущего года, если ее так и не удастся восстановить.

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