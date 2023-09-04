Временный коридор: сколько судов вышло из портов Одесчины

Гражданские суда. Фото: google

Уже четыре судна успешно прошли гуманитарный коридор через воды Черного моря. Судовладельцы очень тщательно изучают маршруты и тщательно анализируют любые возможные угрозы, чтобы обеспечить максимальную безопасность судов.

Об этом на брифинге сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

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"Судовладельцам предложено воспользоваться такими гуманитарными коридорами, но провозглашены и те риски, которые есть. В частности, враг не прекращает активность тактической авиации над Черным морем, регулярно наведываясь именно в районы, где может пролегать гуманитарный коридор, оказывая психологическое давление на судовладельцев. Кроме того, остается опасность и заминированного моря", — отметила Наталья Гуменюк.

Экспорт зерна по Черному морю

За период активной работы "зернового соглашения" из портов Великой Одессы на вывоз было отправлено более 1000 судов. Они экспортировали около 33 миллионов тонн агропродукции.

Напомним, 16 августа первое судно вышло из порта Одессы. Специальный временный коридор для перемещения гражданских судов в порты Великой Одессы стал необходимостью для обеспечения безопасности и стабильности морского торгового движения.

Эти новые пути и сама "зерновая сделка" отличаются несколькими важными аспектами. Отличие состоит прежде всего в том, что в этот раз Украина не пытается достичь договоренностей с Россией.

Также мы писали, что за первое полугодие 2023 г. в Одесской области значительно увеличилось количество экспортных операций. Из украинских портов отправился товар в 166 стран мира.