Експортна потужність порту Ізмаїл після атаки РФ зменшилась на 15%, — Кубраков

Знищений ангар із зерном. Фото: Олександр Кубраков

Чергова атака по портовій інфраструктурі Одещини призвела до знищення 13 тисяч тонн зерна. Продовольство було призначено для Єгипту та Румунії.

Про це повідомив Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

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Лише минулої ночі експортна потужність порту Ізмаїл зменшилася на 15%. Раніше Росія атакувала порт Рені, внаслідок чого було знищено 35 тисяч тонн зерна. Це вже восьма атака на портову інфраструктуру після виходу Росії із Зернової ініціативи. І за останній місяць внаслідок цих обстрілів було знищено 270 тисяч тонн зерна.

"Світ має зрозуміти, атаки на зернову інфраструктуру — це атаки на країни Африки та Азії, яким вже не вистачає їжі. Це атаки на продовольчі світові ринки, які вже відреагували підвищенням ціни на пшеницю через нестачу українського продовольства після зупинки Зернової ініціативи та атак по портах Дунаю. Не допустити більших руйнувань — це задача не лише України, а й світу", — зазначив Олександр Кубраков.

Нагадаємо, вночі 23 серпня збройні сили РФ вчинили обстріл, використовуючи заборонені міжнародним правом засоби ведення війни. Атака призвела до серйозних пошкоджень та руйнувань у регіоні Придунав'я