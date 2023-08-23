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Экспортная мощность порта Измаил после атаки РФ снизилась на 15%, — Кубраков

23 августа 2023 15:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Экспортная мощность порта Измаил после атаки РФ снизилась на 15%, — Кубраков
Уничтоженный ангар с зерном. Фото: Александр Кубраков
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Очередная атака по портовой инфраструктуре Одесской области привела к уничтожению 13 тысяч тонн зерна. Продовольствие было предназначено для Египта и Румынии.

Об этом сообщил Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

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Только минувшей ночью экспортная мощность порта Измаил снизилась на 15%. Ранее Россия атаковала порт Рени, в результате чего было уничтожено 35 тысяч тонн зерна. Это уже восьмая атака на портовую инфраструктуру после ухода России по Зерновой инициативе. И за последний месяц в результате этих обстрелов было уничтожено 270 тысяч тонн зерна.

"Мир должен понять, атаки на зерновую инфраструктуру — это атаки на страны Африки и Азии, которым уже не хватает еды. Это атаки на продовольственные мировые рынки, которые уже отреагировали повышением цены на пшеницу из-за нехватки украинской продовольствия после остановки Зерновой инициативы и атак по портам Дунаю. Не допустить больших разрушений — это задача не только Украины, но и мира", — отметил Александр Кубраков.

Напомним, ночью 23 августа вооруженные силы РФ совершили обстрел, используя запрещенные международным правом средства ведения войны. Атака привела к серьезным повреждениям и разрушениям в регионе Придунавья

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