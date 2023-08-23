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Прокуратура розслідує нічну атаку по Одещині

23 серпня 2023 13:00
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Анна Мурадова
Редактор
Прокуратура розслідує нічну атаку по Одещині
Прокуратура фіксує наслідки ворожої атаки. Фото: Одеська обласна прокуратура
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Вночі 23 серпня збройні сили РФ вчинили обстріл, використовуючи заборонені міжнародним правом засоби ведення війни. Атака призвела до серйозних пошкоджень та руйнувань у регіоні Придунав'я

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура. 

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За попередніми даними, обстріли здійснені за допомогою ударних безпілотних літальних апаратів типу "Shahed". Прокурори та правоохоронці працюють на місцях подій, встановлюючи повний перелік пошкоджень та руйнувань, а також документуючи докази цього чергового воєнного злочину РФ. 

"Внаслідок атаки пошкоджень та руйнувань зазнали зерносховища та виробничо-перевантажувальний комплекс в Подунав’ї, зокрема складські приміщення та адміністративні будівлі", — йдеться в повідомленні. 

За процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування щодо порушення законів та звичаїв війни згідно зі статтею 438 Кримінального кодексу України. 

Нагадаємо, цієї ночі російські загарбники упродовж трьох годин атакували ударними безпілотниками південь Одеської області. Їх основною ціллю була цивільна інфраструктура регіону. 

Раніше ми повідомляли, що в Ізмаїлі Одеської області було гучно вночі 23 серпня. Місцеві мешканці чули вибухи. Повітряні сили повідомили про небезпеку удару БпЛА в регіоні.

 

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