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Цієї ночі росіяни атакували Одеську область: в ОВА розповіли про наслідки

23 серпня 2023 09:03
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Цієї ночі росіяни атакували Одеську область: в ОВА розповіли про наслідки
Наслідки нічної атаки на Одеську область. Фото: Сергій Братчук
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Цієї ночі російські загарбники упродовж трьох годин атакували ударними безпілотниками південь Одеської області. Їх основною ціллю була цивільна інфраструктура регіону. 

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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В Одеській області є влучання

"Сили протиповітряної оборони знищили 9 дронів типу Shahed-136/131. На жаль, є влучання по виробничо-перевантажувальних комплексах, де спалахнула пожежа, загальною площею 700 кв.м. Станом на шосту ранку вогонь локалізовано", — говориться у повідомленні ОВА.

В ОВА додали, що серед пошкоджених будівель є зерносховища. На місці працюють всі відповідні служби. Правоохоронці фіксують злочини загарбників.

"Серед цивільного населення постраждалих немає", — додали в повідомленні.

Наслідки нічної атаки на Одеську область. Фото: Сергій Братчук
Наслідки нічної атаки на Одеську область. Фото: Сергій Братчук
Наслідки нічної атаки на Одеську область. Фото: Сергій Братчук

Раніше ми повідомляли, що в Ізмаїлі Одеської області було гучно вночі 23 серпня. Місцеві мешканці чули вибухи. Повітряні сили повідомили про небезпеку удару БпЛА в регіоні.

Також ми писали, що вночі 23 серпня Росія продовжила тероризувати мирних українців. Так, низка вибухів пролунала в Одеській області. В регіоні було оголошено повітряну тривогу.

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