Цієї ночі росіяни атакували Одеську область: в ОВА розповіли про наслідки

Наслідки нічної атаки на Одеську область. Фото: Сергій Братчук

Цієї ночі російські загарбники упродовж трьох годин атакували ударними безпілотниками південь Одеської області. Їх основною ціллю була цивільна інфраструктура регіону.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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В Одеській області є влучання

"Сили протиповітряної оборони знищили 9 дронів типу Shahed-136/131. На жаль, є влучання по виробничо-перевантажувальних комплексах, де спалахнула пожежа, загальною площею 700 кв.м. Станом на шосту ранку вогонь локалізовано", — говориться у повідомленні ОВА.

В ОВА додали, що серед пошкоджених будівель є зерносховища. На місці працюють всі відповідні служби. Правоохоронці фіксують злочини загарбників.

"Серед цивільного населення постраждалих немає", — додали в повідомленні.

Наслідки нічної атаки на Одеську область. Фото: Сергій Братчук

Наслідки нічної атаки на Одеську область. Фото: Сергій Братчук

Наслідки нічної атаки на Одеську область. Фото: Сергій Братчук

Раніше ми повідомляли, що в Ізмаїлі Одеської області було гучно вночі 23 серпня. Місцеві мешканці чули вибухи. Повітряні сили повідомили про небезпеку удару БпЛА в регіоні.

Також ми писали, що вночі 23 серпня Росія продовжила тероризувати мирних українців. Так, низка вибухів пролунала в Одеській області. В регіоні було оголошено повітряну тривогу.