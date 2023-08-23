Этой ночью россияне атаковали Одесскую область: в ОВА рассказали о последствиях

Последствия ночной атаки на Одесскую область. Фото: Сергей Братчук

Этой ночью российские захватчики в течение трех часов атаковали ударными беспилотниками на юг Одесской области. Их основной целью была гражданская инфраструктура региона.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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В Одесской области есть попадания

"Силы противовоздушной обороны уничтожили девять дронов типа Shahed-136/131. К сожалению, есть попадания по производственно-перегрузочным комплексам, где вспыхнул пожар общей площадью 700 кв.м. По состоянию на шесть утра огонь локализован", — говорится в сообщении.

В ОВА добавили, что среди поврежденных зданий есть зернохранилища. На месте работают все соответствующие службы. Правоохранители фиксируют преступления захватчиков.

"Среди гражданского населения пострадавших нет", — добавили в сообщении.

Последствия ночной атаки на Одесскую область. Фото: Сергей Братчук

Последствия ночной атаки на Одесскую область. Фото: Сергей Братчук

Последствия ночной атаки на Одесскую область. Фото: Сергей Братчук

Ранее мы сообщали, что в Измаиле Одесской области было громко ночью 23 августа. Местные жители слышали взрывы. Воздушные силы сообщили об опасности удара БпЛА в регионе.

Также мы писали, что ночью 23 августа Россия продолжила терроризировать мирных украинцев. Так, ряд взрывов произошел в Одесской области. В регионе была объявлена воздушная тревога.