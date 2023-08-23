Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Потужні вибухи в Одеській області: атака БпЛА arrow

Потужні вибухи в Одеській області: атака БпЛА

23 серпня 2023 01:52
оновлено: 02:06
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Потужні вибухи в Одеській області вночі 23 серпня: атака російських БпЛА
Вибухи в нічному місті. Ілюстративне фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вночі, 23 серпня, Росія продовжує тероризувати мирних українців. Так, низка вибухів пролунала в Одеській області. В регіоні оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Читайте також:

Вибухи в Одеській області вночі 23 серпня

Оновлено 01:53. На Одещині пролунала серія вибухів. Попередньо працює ППО по цілях ворога.

Оновлено 01:55. Повітряні сили попереджали про групу "Shahed" яка рухалася над акваторією Чорного моря у напрямку Одеси. На Одещині наразі зберігається повітряна тривога, яку оголошено також і в Запорізькій області та традиційно на Луганщині та в Криму.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що рано-вранці 22 серпня російські терористи обстріляли Дніпропетровську область. Удару зазнали місто Кривий Ріг та Синельниківський район. 

Також ми писали, що в Чернігівській області в одному із населених пунктів прикордонної громади російський "шахед" влучив у об'єкт цивільної інфраструктури. Наразі повітряна тривога триває досі.

Додамо, що перед цим Повітряні сили оголосили в Україні повітряну тривогу. Усі області "почервоніли". 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

None

Головні новини на 22 серпня: план звільнення Криму та закон про військову поліцію

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз