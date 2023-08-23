Потужні вибухи в Одеській області вночі 23 серпня: атака російських БпЛА

Вибухи в нічному місті. Ілюстративне фото: google.com

Вночі, 23 серпня, Росія продовжує тероризувати мирних українців. Так, низка вибухів пролунала в Одеській області. В регіоні оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи в Одеській області вночі 23 серпня

Оновлено 01:53. На Одещині пролунала серія вибухів. Попередньо працює ППО по цілях ворога.

Оновлено 01:55. Повітряні сили попереджали про групу "Shahed" яка рухалася над акваторією Чорного моря у напрямку Одеси. На Одещині наразі зберігається повітряна тривога, яку оголошено також і в Запорізькій області та традиційно на Луганщині та в Криму.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що рано-вранці 22 серпня російські терористи обстріляли Дніпропетровську область. Удару зазнали місто Кривий Ріг та Синельниківський район.

Також ми писали, що в Чернігівській області в одному із населених пунктів прикордонної громади російський "шахед" влучив у об'єкт цивільної інфраструктури. Наразі повітряна тривога триває досі.

Додамо, що перед цим Повітряні сили оголосили в Україні повітряну тривогу. Усі області "почервоніли".