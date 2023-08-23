Потужні вибухи в Одеській області вночі 23 серпня: атака російських БпЛА

Потужні вибухи в Одеській області: атака БпЛА
Вночі, 23 серпня, Росія продовжує тероризувати мирних українців. Так, низка вибухів пролунала в Одеській області. В регіоні оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Вибухи в Одеській області вночі 23 серпня
Оновлено 01:53. На Одещині пролунала серія вибухів. Попередньо працює ППО по цілях ворога.
Оновлено 01:55. Повітряні сили попереджали про групу "Shahed" яка рухалася над акваторією Чорного моря у напрямку Одеси. На Одещині наразі зберігається повітряна тривога, яку оголошено також і в Запорізькій області та традиційно на Луганщині та в Криму.
Нагадаємо, що рано-вранці 22 серпня російські терористи обстріляли Дніпропетровську область. Удару зазнали місто Кривий Ріг та Синельниківський район.
Також ми писали, що в Чернігівській області в одному із населених пунктів прикордонної громади російський "шахед" влучив у об'єкт цивільної інфраструктури. Наразі повітряна тривога триває досі.
Додамо, що перед цим Повітряні сили оголосили в Україні повітряну тривогу. Усі області "почервоніли".