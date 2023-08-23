Мощные взрывы в Одесской области ночью 23 августа: атака российских БпЛА

Взрывы в ночном городе. Иллюстративное фото: google.com

Ночью, 23 августа Россия продолжает терроризировать мирных украинцев. Так, ряд взрывов произошел в Одесской области. В регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Одесской области ночью 23 августа

Обновлено 01:53. В Одесской области прозвучала серия взрывов. Предварительно работает ПВО по целям врага.

Обновлено 01:55. Воздушные силы предупреждали о группе "Shahed", которая двигалась над акваторией Черного моря в направлении Одессы. На Одесщине сохраняется воздушная тревога, которая объявлена также и в Запорожской области и традиционно на Луганщине и в Крыму.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что рано утром 22 августа российские террористы обстреляли Днепропетровскую область. Удар получили город Кривой Рог и Синельниковский район.

Также мы писали, что в Черниговской области в одном из населенных пунктов пограничного общества российский "шахед" попал в объект гражданской инфраструктуры. В настоящее время воздушная тревога продолжается.

Добавим, что перед этим воздушные силы объявили в Украине воздушную тревогу. Все области "покраснели".